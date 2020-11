Ponto do Cafezinho

22 de novembro de 2020

Eleições municipais: foi nossa pauta por muito tempo no jornal impresso e a partir desse ano aqui também em nosso site. Vamos abraçar a causa, com uma campanha de conscientização, vote em quem quiser no dia 29, mesmo quem tem mais de 70 anos, se tiver condições vá igual e protegido, para depois ninguém reclamar que votou mal ou por questões partidárias votou em branco, isso não leva a nada. Precisamos unir esforços, todas as siglas partidárias devem colaborar com o executivo e o legislativo, toda pauta positiva pelo bem da cidade deve ter o apoio dos nossos representantes. Com tanta bagagem e conhecimentos da cidade durante os poucos dias que andaram por aí, sempre terá algo bom que vai contribuir. Vamos transformar Santa Maria por esta causa exercida por todos.

Escoteiros: meu abraço fraterno as pessoas voluntárias que administram tantos grupos locais e que encaminham a juventude para o bem e para seu futuro. Em nome do mais antigo grupo local que foi criado em 20 de novembro de 1938, o Henrique Dias, com sua sede na Rua Alameda Buenos Aires. Comento sempre que a disciplina e o respeito nascem dentro do lar, são lapidados na escola, principalmente nos colégios militares e nos grupos de escoteiros.

Temporada de férias: vai ter? Alguém vai ao litoral e quem tem casa ou imóvel lá estará. E outros acabam locando e nós temos a oferecer um dormitório com garagem no centro para no máximo quatro pessoas. Mas alugue de quem você conhece, não se iluda pelas fotos, pelo papo do outro lado da linha ou por e-mail. Já tivemos por aqui golpes, pessoas alugando imóveis, pedindo depósitos para garantir a preferência e depois de pagar se deram conta de ter caído em um golpe. As fotos tanto para compra como locação de imóvel não dão segurança para ninguém, apenas iludem as pessoas. Visite pessoalmente ou alugue no litoral com quem você confia. A mídia divulga o golpe do bilhete, do mecânico, dos cartões clonados e pela ganância as pessoas continuam pagando indevidamente. Quando ligarem a você faça uma consulta antes de pagar.

Sossego: quando o judiciário, os poderes fiscalizadores ou parlamentares vão criar leis impedindo as ligações que perturbam o consumidor. O atendimento bancário está precário. Cito o meu caso como aposentado com conta no Bradesco, diariamente ligam dizendo para que eu pague um cartão de crédito que nem tenho. Acho que eles pegam uma lista e vão ligando e o mais grave é que o atendimento presencial é só nos caixas com um assistente e a fila diariamente é longa. E agora com o Pix mais grave ainda, para que o cliente não use dinheiro. Nem comento sobre as vendas a qualquer horário das operadoras e lojas e essas últimas preferem vender dinheiro do que produtos, porque algumas agora para emprestar dinheiro hipotecam o veículo. E ninguém faz nada pelo consumidor. É tanta bondade que as contas também chegam pela internet e não mais na sua casa, mas a taxa de serviço vem igual. E alguns bancos nem mais prioridade aos idosos têm. O brasileiro sofre.

União estável: na semana uma bomba. A conhecida amante que com o tempo torna-se um amor efetivo. Mas pela lei brasileira a pessoa não pode ter duas mulheres legalmente e pelo que ouvi na mídia um magistrado aceitou a união estável e imagine agora o que vai dar de confusão em termos de legislação.

Sercimaq: chegou a temporada de cortar grama para o final de ano, embelezar a casa. o que não falta aqui são maquinas modernas, práticas e econômicas e as melhores condições para venda. E se quiser consertar a equipe está preparada para executar o serviço com rapidez. Todo serviço lá executado o cliente preenche o cupom e concorre a uma cesta de natal para o final de ano. Qualquer dúvida ligue 3225-2137.

Eduardo Suplicy: quem não o conhece? Velho político, vereador em São Paulo e foi o mais votado nesta eleição. Emprego garantido e a seus assessores também.

Tubias Calil: voltou para a Câmara. Esse sabe. Vai voltar os balões?

Aribides Pereira: sua esposa Nadir, o filho Ademir, a nora, netos e amigos comemoram nesta data o centenário desse expedicionário que goza de excelente saúde e segue cultivando amizades.

Articulações políticas: quem segue a cartilha consegue se eleger facilmente, tem que ser um bom negociador na campanha e depois de eleito para obter êxito no cargo conquistado.

Capelas mortuárias: na Liberdade construídas com apoio do Hospital de Caridade que no local onde funcionavam as capelas deu um alívio para o trânsito e prejuízo para alguns comerciantes e a saúde vai ganhar aqui investimento focado no tratamento para o câncer. E nas capelas a BK Construções também fez a parte externa, já estão sendo utilizadas, as funerárias locais entre elas a AM Brum Angelus Oeste cederam os móveis para equipar o local. A taxa para uso é de R$ 400 e a administração por enquanto pertence ao município.

IPTU: por decreto municipal já foi publicado e teve um pequeno reajuste. Segundo informações até o dia 10 de dezembro os carnês devem chegar ao seu endereço. Eu diria mais, deveriam antecipar a distribuição e fortalecer ou criar plantões para imprimir pela internet, é uma economia para o município por ser um desperdício de papel o carnê. E como quem tem um único imóvel de valor baixo, o imposto também se torna de fácil pagamento e o contribuinte quer se livrar dele para viajar no Natal ou final de ano. Para quem vencer as eleições terá um aumento considerável na receita do município para fechar o caixa e o contribuinte se vê livre desse compromisso. Esperamos uma forte campanha a partir do dia 1º de dezembro.