Ponto do Cafezinho

14 de novembro de 2020

Postos de combustíveis: o consumidor deve escolher o posto que melhor preço tenha, mas nem sempre. Cuide o atendimento, antigamente quando tínhamos menos postos a eficiência e o atendimento eram melhores. O frentista abastecia, olhava a água, óleo, o pneu, limpava o para-brisas e em alguns da cidade hoje eles estão sentados, levantam para abastecer e nem dão saúdam os consumidores. E se você pede para verificar a frente, vão de cara dura. Com isso, alerto aos motoristas para que valorizem, mesmo que o combustível tenha maior valor os postos que atendem bem e dão condições de você andar. Um amigo por falta de água teve o motor prejudicado e me relatou esse fato dessa forma. Poucos se dão conta de que muitas vezes nas lojas você compra e o atendente nem te vende, pois está cansado, desmotivado e não sabe que ali estará formando um novo consumidor para ele. Em todos os segmentos existe isso a gentileza, a cordialidade e a amizade que se consegue até empregos. Quantos agora na campanha eleitoral estão com aquele sorriso, aquele gesto simpático, mas estão ali para eleger seu candidato e se eleito forem esperando seu espaço como Barnabé público. Aí depois teremos como encontramos em algumas repartições pessoas que pouco sabem. Escrevo esse texto pelo quanto ouço na comunidade, pelo quanto recordo o passado em que éramos felizes até com os políticos e não sabíamos. Mas vamos em frente, conviver com essa geração que não lê, não escreve e não conversa, só pelo digital. Será que a bagagem que eles seguem fica armazenada para seus conhecimentos? É minha opinião, mas cada um age da forma que quiser e o próprio empresário sabe como são os seus colaboradores e a quem contratar para dar serviço. Adiantam treinamentos, palestras, cursos se a pessoa não tem o ânimo e a disposição na busca do crescimento? Desculpe por essas colocações.

Imóveis: gosto de transmitir os conhecimentos que adquiri ao longo da minha vida, talvez possa ajudar alguém. Quando comprar procure pagar mediante a escritura e leve ao Registro de Imóveis, aí você será o proprietário e fará o que quiser. Mas em nossa cidade como temos tantas invasões, pessoas que residem há mais de 30 anos e não têm escritura, ou quem compra pelo Minha Casa Minha Vida, acaba vendendo o imóvel com o chamado contrato de gaveta e o imóvel permanece no seu nome, mas quem compra acha que reconhecer firma é tudo. Não é nada. A propriedade se transfere no único registro de imóveis de Santa Maria, que é um absurdo só ter um, mas por falta de interesse das lideranças o consumidor padece por não ter a quem recorrer. Portanto, imóvel legal é a matrícula na mão com o seu nome. Se comprar de terceiro e eventualmente ocorrer processo de execução fiscal é penhorado o imóvel que você comprou, porque o devedor tem o imóvel no seu nome. Havendo falecimento do titular num contrato de gaveta é uma causa jurídica que segue ao longo do tempo, isso se não tiver menores herdeiros, consulte um corretor ou advogado seu amigo, combine valores e peça para que ele acompanhe sua compra ou venda. Qualquer dúvida me procure pessoalmente em meu escritório, o que aprendi sou solidário com quem eventualmente tenha empecilhos.

Conto do bilhete: já escrevi e contei que quando era policial militar em Passo Fundo em 1965, lá começou o golpe e hoje prosperou e está mais moderno. No mais recente os golpistas ligaram de Porto Alegre a uma senhora idosa e disseram que tinham um bilhete premiado e pela idade dos ganhadores não poderiam ir até a capital retirar o valor, e se ela poderia fazer o favor de enviar o dinheiro e eles mandariam o dinheiro. Rapidamente, pela ganancia talvez, ela fez o depósito e repentinamente o valor passou para duas ou três pessoas. Dois foram detidos, mas o dinheiro não foi localizado. Nesses casos aceite tudo, mas ligue para um familiar e um amigo, conte a história, ligue para o 190. O que não falta é a mídia relatando esses casos e toda semana nos deparamos com esse golpe e pelas leis são protegidos, ficam um tempo na cadeia e pelas leis são soltos e voltam a exercer sua profissão. Não passe o seu CPF para operadoras, bancos, para ninguém. Pois agora pedem apenas os três números finais e o seu nome. O que você conquistou na vida não foi fácil, portanto preserve.

Lombadas eletrônicas da 287: a semana foi silenciosa, ninguém comentou se teve acidentes ou não. Mas é um desconforto para quem vai a Camobi ou viajar, à noite principalmente.

Falta de insumos: é o essencial para a produção, sentiremos no final do ano a falta de vários produtos. Inclusive a cerveja long neck com alto consumo na cidade e a produção não está vencendo. É necessário que outras entrem aqui porque Santa Maria consome bem.

Transporte: nunca aceite um bom pagamento para transportar uma mochila ou uma carga escondida em um caminhão. Na semana um senhor com 65 anos, com uma S10 foi abordado perto de Porto Alegre, trazia 420 kg de maconha para a capital. Disse ele a Polícia que foi contratado para fazer o transporte, agora os chefes das facções estão gozando a vida em suas mansões e ele foi detido, responderá a processo, vai pagar as custas e ainda perde o veículo. Assim é com as cargas de caminhão. A ganancia pelo ganho fácil eles arriscam e quantos não conseguem passar a fiscalização. Não seja ambicioso nesse sentido.

Risoto, galeto e assados: neste domingo no Salão Paroquial da Paróquia da Ressurreição no bairro Nossa Senhora de Lourdes, mas a comissão que organiza costuma planejar, no domingo não tem sobre e o que for vendido é o que foi preparado. Portanto, se você conhece a qualidade compre até sábado ou reserve pelo 3221-5214.

Invista em imóveis: 2 hectares de frente para a 287 e para a Rua Pedro Santini. O local ideal para um bom investimento, não só ali, mas pela região. Saiba onde investir, aqui é o lugar, ligue 55 98407-1000. E vem pela frente o feriadão, visite Capão da Canoa, 5 diárias para até 4 pessoas, bem no centro, mas não deixe para a última hora pois as temperaturas são convidativas. Sempre temos imóveis para locação, nos ligue 55 98407-1000.

Residencial Vista da Montanha: é o gigante da Avenida João Luiz Pozzobon, tem toda estrutura em que o comprador não precisa utilizar o clube social. Visite o plantão de vendas.

Eleições: a partir de segunda-feira o desemprego para muita gente. Esperamos que a cidade volte ao normal para evitarmos a mudança nas bandeiras e o respeito aos decretos com distanciamento e cuidados habituais. E o comércio informal do centro, todos precisam trabalhar, mas é necessário respeito com o espaço público e com quem investe tanto para manter uma loja e a concorrência na via pública pagando valores reduzidos.

Programa A Cidade: sábado das 10h às 12h ao vivo na Rádio Imembuí, véspera das eleições e feriado nacional de Proclamação da República, será que alguém presta atenção na data histórica? O pleito roubou a cena, mas quem puder conte para seus filhos o que foi a Proclamação da República em 1889. O anunciante tem três alternativas para fortalecer a sua marca e divulgar a sua atividade no jornal impresso que circula dia 17 de dezembro edição de final de ano, uma página diária em nosso site www.jornalacidade.com, três chamadas diárias na Rádio Imembuí e concedemos espaço quando a empresa comemora aniversário. E sempre costumamos inserir entrevistas com empresários e lideranças locais com assuntos pelo bem da cidade e muitas vezes despertam curiosidade. Esteja conosco, nós não criticamos apenas levantamos questões, afinal de contas são quase 20 anos ocupando esse espaço e assista nossa live e nos acompanhe. A pauta é extensa, mas sempre tem espaço para mais um assunto do meu jeito. E já no próximo sábado, dia 21 temos um pouco mais de liberdade para falar das eleições que passaram, mas sem citar nomes porque deveremos ter o 2º turno. É bom ouvirmos pessoas na via pública, faça um teste sobre as eleições e você vai se assustar com o desinteresse que as pessoas tem. Mas não deixe de votar, se estamos mal politicamente fomos nós mesmos que os elegemos e para tirarmos eles de lá não é fácil. Eles lutam até o fim. Deus queira que chova domingo, mas vá votar igual. E antes nos acompanhe na Pioneira.

Dia Mundial do Diabetes: É neste 14 de novembro e os diabéticos, que já convivem com uma série de problemas associados, estão entre as principais vítimas do coronavírus. Para tentar protegê-las, especialistas passaram o ano reforçando os cuidados e a necessidade de que essas pessoas mantivessem seus tratamentos e check ups em dia. A data reforça a importância de conscientizar pacientes e familiares sobre suas consequências, como a alta mortalidade por doenças cardiovasculares (infartos e insuficiência cardíaca), AVC, complicações específicas como insuficiência renal, perda da visão, alteração de sensibilidade nos membros inferiores, úlceras e amputações.