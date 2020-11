Ponto do Cafezinho

12 de novembro de 2020

Eleições municipais: estamos chegando ao domingo. A responsabilidade de todos que votam em Santa Maria em escolher entre os seis candidatos a prefeito não pela amizade, parentesco, interesses pessoais, mas pensar no futuro de Santa Maria, na cidade que queremos. Para tanto precisamos de um gestor empreendedor, com diálogo, parcerias, pois só assim levaremos adiante o bem querer de cada um. Compete a você eleitor votar para depois não se arrepender e da mesma forma das centenas de candidatos a vereador escolhermos 21, assim como para o executivo, não se apaixonar pela simpatia, pelos favores recebidos, pelas promessas, precisamos ser autênticos. Negócio e amizade não se mistura, assim é nas eleições. Mas cada um sabe o que faz conscientemente deverá votar a contento. E já no domingo à noite saberemos quem são os 23 que vão comandar Santa Maria e quanto ao executivo poderemos ter segundo turno, quem vai decidir é o povo. E aí se tiver, imaginem as negociatas que irão acontecer entre os dois que vão disputar a prefeitura, acompanhe. Mas assim é a política. Ainda bem que neste ano não tivemos até agora desperdício de papel pelas ruas.

Viaduto da Hélvio Basso: quem caminha na certa faz uma parada e começa a analisar a estrutura que está sendo montada na parte em obras. Só pela quantidade de ferro e quem anda por aí vê tantos viadutos econômicos, mas são projetos feitos por estudiosos que devem ser executados, quem paga a conta é o contribuinte. Foram liberados mais R$ 3 milhões, mas vão somar-se aos que virão.

Polêmica: procuradores do estado são concursados, nomeados, prestam relevantes serviços, com estabilidade, mas querem mais honorários de sucumbência, ou seja, por produtividade. E o deputado santa-mariense Giuseppe Riesgo trabalha na causa. Você acha justo?

Celulares: no Brasil já são 114 mil, nem assim as operadoras dão maior assistência e valorizam as linhas fixas e ainda cobram taxa mensal. Não se dão conta de que estão perdendo espaço e abrindo caminho para o celular.

Romaria a Medianeira: quantas pessoas de madrugada domingo do nosso interior chegaram a pé até o Santuário. E a caminhada da Catedral até o Santuário começou já na sexta-feira. Percebíamos com facilidade as pessoas caminhando rumo ao Santuário. Como nós sempre comentamos reze e caminhe do seu jeito. E não foram poucas pessoas de outras cidades que anualmente aqui vem visitar amigos e participar da romaria, como um senhor de Sapiranga, Lauri Cunha que há 38 anos vem a Santa Maria.

Hábitos alimentares: o que cresceu a tele entrega e agora a inovação dos embalados. E andando pela cidade por toda parte você encontra alguém assando carnes e galetos, na rua Justino Coto em frente ao Piá do Sul lá está o Churrasco do Serginho, é dentro do seu imóvel e está há quatro meses satisfeito com suas vendas. E no galeto do Inter lá no Cerrito no domingo passado foram comercializados mais de 300 galetos. Percorra a cidade e você vai ver que os restaurantes também estão satisfeitos com as vendas.

Feira da Primavera: são 45 anos, dia 5 de dezembro no Terminal da Heitor Campos com representações da Região Central que vão expor sua produção para servir os compradores. São os preparativos para a Feicoop no dia 12 que também terá um formato diferente. A Irmã Lourdes feliz pela campanha que vem realizando e mais uma vez o Programa A Cidade do Jornal A Cidade, dia 5 das 10h às 12h estará diretamente do local.

Ciclistas: verão se aproxima e a bicicleta é um bom exercício, mas tenho constatado muito abuso de alguns condutores. É bom respeitar as calçadas, pedestres, carros maiores. A vida é bela para ser vivida.

Lombadas de concreto na 287: quanta polêmica está surgindo, seria bom que os técnicos do DAER voltassem a ouvir a opinião pública, inclusive pela ultrapassagem pelas tartarugas colocadas. Um caminhão com 60 mil toneladas vai a 20km/h e numa emergência se for preciso ultrapassá-lo será impedido. Técnico é técnico, os estudos foram feitos no local ou pela internet?

Auxílio-emergencial: como tem candidatos à prefeitura prometendo um auxílio municipal se for eleito. A mídia vem divulgando que mais de 50 candidatos tem patrimônio superior a R$ 1 milhão e receberam o auxílio do governo. Agora estão sob investigação, na certa serão votados, tomam posse e vão fazendo a defesa via judicial. Acompanhe se não é bem isso que acontece.

Óleo essencial de lavanda: é um perfume. Com apoio da Emater, 27 famílias cultivam 12 hectares em Morro Reuter no Vale dos Sinos, ano após ano cresce a produtividade e o comércio. E quem não aprecia um óleo essencial perfumado. Ele é original.

Gasolina local: sábado em um posto na cidade R$ 4,43 já no domingo R$ 4,64. Onde está o escape, mas cada um sabe de sua atividade.

