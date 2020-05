Ponto do Cafezinho – 23 de maio de 2020

23 de maio de 2020

Presentes: o presidente sancionou o projeto que vai ajudar os estados com R$ 60 milhões e o consumidor foi presenteado também com o aumento da gasolina em 12%. Em outubro 5% na taxa da conta da água e em 2021 longas parcelas para pagar os empréstimos das operadoras de energia elétrica. Quanta bondade.

Chaves: tudo é moderno. Procurei peças e fitas das máquinas de escrever Olivetti e não tem mais no mercado. E a chave dessa foto também não se encontra e as fechaduras estão em prefeitas condições. Tudo o que é durável não tem comércio, por isso a fragilidade dos objetos que são descartáveis.

Juventude constitucionalista: foi em 23 de maio de 1932 que três estudantes paulistas foram mortos, porque promoveram um manifesto em São Paulo contra a ditadura de Vargas. E com isso, hoje é feriado em São Paulo, mas o governador decretou feriado no estado desde quinta-feira para combater o coronavírus.

Pedágio: na futura rodovia duplicada 287. Nem o projeto está pronto, é um longo caminho, mas nele consta um pedágio de pouco mais de R$5,93. Foi necessário atualizarem para R$7,00. Será que vão cobrar pedágio antes de começar as obras? O usuário sofre.

Serviço de inteligência: é o que mais bem funciona no Brasil pelo que investiga e descobre no anonimato e com bons resultados sem violência. Parabenizo o trabalho que a polícia gaúcha realiza nesse campo. Começam a seguir traficantes, contrabandistas, suspeitos e depois passam a informação e é feita a batida e o caso é certo. Nessa semana um veículo com placa da grande Porto Alegre foi abordado e nele estavam 10 kg de maconha. Imaginem quanto chega por dia em Santa Maria.

Drive Thru: a próxima campanha vamos chamar de ‘Vacinação’ aí o povo corre. Quantas pessoas não sabem o que significa drive thru. Estamos avançando demais esquecendo quem não estudou inglês e idosos. É igual os bancos em que tudo é eletrônico e aí aparece alguém para ajudar e leva o dinheiro. Estamos no Brasil, vamos usar nossa língua ou multar quem não age desta maneira.

Padroeira: dos idosos e dos doentes, Nossa Senhora de Lourdes, interceda por eles. A data é comemorada em 11 de fevereiro, mas na Paróquia da Ressurreição onde está o Santuário no bairro Nossa Senhora de Lourdes as celebrações e festas são sempre no final de maio. Dia 28 inicia o Tríduo que segue até dia 30, no domingo 10h a missa e após risoto e galeto para levar para casa. Faça a reserva para evitar desperdícios e a comunidade preparar o que foi vendido, 3221-5214.

Tele-entrega: muito serviço para os entregadores, mas os empresários que chamam esses profissionais devem dar a eles uma aula de boas maneiras na via pública. Alguns são donos do espaço público.

Quarta Colônia: fique em casa, fique por aqui. Lá também tem restrições em geral até nos pontos turísticos. Com isso valorize o que é nosso e o que é daqui.

Políticos: já começou as fofocas e as intrigas por aqui, vamos avaliar os candidatos e nunca atingir a sigla e sim a pessoa individualmente.

Pinhão: está chegando, no inverno ele é gostoso, mas junto o valor salgado também. Tem de tudo e para todos por aí. Ao comprar tome cuidado.