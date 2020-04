Ponto do Cafezinho – 23 de abril de 2020

23 de abril de 2020

Plano pró-Brasil: divulgado ontem na coletiva pelo chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, na minha pobre leitura e conhecimentos foi preparado pelos militares. Isso chama-se planejamento para recuperar a economia do Brasil e o principal é que eles buscam parcerias com a iniciativa privada, esse é o caminho. O setor público deve cuidar de outros setores.

Fundo partidário: já foi para a conta dos partidos e o juiz que determinou o bloqueio para que ficasse mais de R$ 3 bilhões à disposição do governo se for necessário aplicado no setor de saúde. O Senado Federal comentou que é uma interferência do Judiciário no parlamento. Deu para entender? O povo sofre. Não falta dinheiro para manter a estrutura das instituições públicas, só se comenta taxar as grandes fortunas e cobrar impostos. Ninguém sinalizou reduzir custos e suas despesas, é muito fácil mandar o empresário pagar. A situação é delicada, não se deram conta ainda que o novo coronavírus veio para equilibrar, ele veio e atinge a todos sem qualquer distinção.

Fiscalização: ela é necessária, mas deve o agente usar o bom senso muitas vezes pois uma multa nesse momento pesa no bolso de muita gente.

Crise financeira: se ela atinge o Brasil, muito mais o estado somando-se com a estiagem.

Atendimento ao público: o setor comercial foi divulgado, das 9h às 17h, para ir aos setores públicos não gaste passagem se for de ônibus e consulte o horário de atendimento. Inclusive na prefeitura o expediente é interno ou com agendamento, portanto, evite sair de casa.

IPTU: obrigado prefeito por ter me ouvido para que a rede bancária e lotéricas recebessem o boleto do dia 13 de abril agora até o dia 30 sem multa e sem a emissão de um novo boleto. Mas não deixe para pagar no último dia para evitar filas e contratempos. Sábado à tarde é muito bom pagar as contas nas lotéricas.

Caminhão do peixe: neste sábado estará em dois pontos, na Praça dos Bombeiros e no terminal da Heitor Campos no Feirão Colonial até o meio-dia.

Ocorrências: na mídia vem sendo divulgada a queda de acidentes de trânsito bem como da criminalidade. Sinaliza que até os infratores estão recolhidos. E como pouca gente viaja acaba evitando acidentes. Méritos a campanha #fiqueemcasa

Contas de luz e água: antes de pagar verifique os valores, se realmente foi feita a leitura ou se foi lançada a cobrança com a média dos últimos três meses. Fique atento. Sempre é bom conferir.

Eleições municipais: pelo mundo vários países cancelaram para esse ano. E no Brasil? Políticos e Judiciário vão cancelar também? É só propor uma emenda à Constituição e unificar o pleito para 2022. Que economia poderíamos ter.

Auxílio aos agricultores: continua no congresso o projeto para dar a quem precisa do meio rural as parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200. A situação é crítica inclusive devido a estiagem que vem abalando a produção do nosso município.