Ponto do Cafezinho – 21/04/2020

21 de abril de 2020

Nesta terça-feira, feriado nacional de Tiradentes dá para meditar sobre a conjuntura política nacional, para mim existe uma crise institucional entre os poderes, preocupante, pois diz a constituição que o executivo, legislativo e judiciário são independentes, mas trabalham harmonicamente, o que não vejo no momento. E diante do novo coronavírus e da estiagem que assola nossa região principalmente, eles lá no topo estão preocupados com o futuro das eleições e seus cargos com todas as mordomias. É bom olharmos atentamente quem ocupa o poder e ter memória longa, não esquecer quando chegarem as eleições quem é quem.

Obras federais: a travessia urbana no final de semana deve ser por empresa terceirizada que estava trabalhando no gigante viaduto da Hélvio Basso, na minha visão que ali estive contemplando os fios quase caindo em frente ao Bangalô muito em breve o sentido Castelinho-Ulbra deverá ser aberta a pista que poderá ser dupla desde que haja sinalização, já é um bom sinal. Assim os caminhões gigantescos não estarão sujeitos a tocarem nos cabos caídos das operadoras.

Domingo, 19: Santo Expedito, também 19 de cada mês sempre lembramos de Santo Ivo. Como faço anualmente visitei o Santuário de Santo Expedito, a Romaria foi transferida por enquanto para 17 de maio, mas lá estavam devotos a pé e em seus veículos agradecendo os benefícios recebidos. Que Santo Expedito interceda a todos aqueles que têm casos impossíveis e difíceis.

Trens: lá em Itaara avistei os trens parados e fui lá conferir dezenas de vagões, três locomotivas a diferença é que quando era pública era uma máquina com no máximo 10 vagões. Que patrimônio, graças a alguns gestores públicos que deram de mão beijada para a Rumo, será que ela paga aluguel ou só assumiu? E esse término graças aos movimentos sociais e as greves. Assim fizeram com os bancos que tudo se faz na lotérica e qual será o próximo?

Restaurante ambulante: para quem passa na 392, um ônibus adaptado prepara o seu churrasco e demais alimentos para levar. Segundo os colaboradores vieram para o sul neste local em vista dos caminhoneiros e estão felizes com as vendas. Mas agora com a tele-entrega da Estância do Minuano deverá reduzir seu espaço também.

Bom feriado a todos, eu estou de plantão pelo 55 98407-1000. O trabalho me satisfaz e me gratifica.

