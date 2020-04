Ponto do Cafezinho 20/04/2020

20 de abril de 2020

Decretos: deveria ser igual a Constituição em que o presidente edita um padronizado, o estado tem poderes e faz o dele e as prefeituras também. Agora com a decisão do STF eles têm autonomia, mas tem muito prefeito por aí com medo e abusando do poder tomando decisões inesperadas, olhando pelo Brasil afora, que prejudicam a todos. É necessário bom senso e fazer dentro do seu limite. Pelo que vem sendo divulgado teremos uma crise financeira pela frente sem precedentes e vai sentir muito mais a máquina pública que não vai ter arrecadação. Acompanhe pela mídia e pelos decretos alguns absurdos que vêm acontecendo. Me acompanhe sempre pelo nosso site diariamente www.jornalacidade.com, fique atento, pois tem outro jornal com o mesmo nome, mas no site dele tem o ‘br’ no final e no nosso não.

Fios ou cabos: não importa. É um descaso com as operadoras que devem pagar aluguel para usar espaço público e postes. Em frente ao Bangalô Motel um cabo está solto há mais a de 30 dias, ninguém vai socorrer. Ele baixou tanto que quem sai do estabelecimento com camionete grande quase toca nele. O mais grave é que passa por minuto dezenas de grandes caminhões com fila dupla. Naquelas alturas se alguém passar rente ao cabo vai levar tudo junto inclusive o poste que sustenta a rede elétrica e das operadoras. A gente liga e todo mundo diz que não é o responsável, acho que o DNIT deveria multar. Vejo neste local a provocação de um acidente e depois que o fato acontecer aí vão punir os responsáveis. É bom prevenir. Onde está o ministério Público, a Defesa do Consumidor e a fiscalização em geral em um fato dessa relevância e não dão importância. A frase clássica é “não é comigo” ou “vamos providenciar”. Em uma das ligações foi dito o seguinte “primeiro vamos lá ver de quem é o cabo para depois agir”.

Colégios: volta às aulas sem previsão, mas alguns pais estão trabalhando com horário limitado. Onde ficam as crianças que antes ficavam nas creches? E aqueles colégios que não querem negociar a mensalidade e sim apenas cobrar. Em alguns casos crianças com 4 ou 5 anos têm que estar de uniforme assistindo à aula nas redes, esse é um instrumento que comprova que o professor deu a aula e ela pode ser cobrada. Imagine uma criança de 5 anos de uniforme parada assistindo a aula. Alguns colégios que não querem negociar as mensalidades, inclusive cursos de idiomas vão acabar fechando por falta de alunos.

Contas de água e luz: a todo instante chegam denúncias para nós sobre o valor que vem sendo cobrado. Foi divulgado que em alguns locais a leitura foi feita com base no consumo dos últimos três meses. Consequentemente com as temperaturas elevadas, o uso do ar condicionado, vai dar uma diferença. Até de imóveis vazios a conta de luz subiu e mandam o consumidor resolver a questão via aplicativo ou redes sociais. Pode? Como as pessoas de idade vão fazer isso? E presencialmente a RGE está fechada, só com agendamento. Alguém pode tomar alguma providência visando o consumidor?

STF: uma ação positiva determinou que o acordo entre empregado e empregador que é um sucesso na garantia do emprego pode ser feito entre as partes sem a presença do sindicato. É uma vitória para ambas as partes e o trabalhador terá garantia no seu emprego.

Espaço público: é onde a pessoa tem o direito de ir e vir, mas não de estacionar em alguns locais do centro. Só pagando. A partir de hoje voltou a ser cobrado. Quanto a prefeitura arrecada por mês? E onde são aplicados os valores?

Fundo rural: o STF julgou constitucional que o vendedor entregue o produto ao consumidor e a empresa deverá reter uma porcentagem para ser repassada ao governo que dá direito a aposentadoria e demais benefícios pela previdência.

Ministério da saúde: estão atentos com as pessoas idosas. Sexta-feira à noite recebi uma ligação do 0136 do Ministério da Saúde. Não perguntaram nome e nem dados simplesmente recomendaram ficar em casa, qualquer sintoma procurar atendimento e fizeram indagações sobre minha saúde. Esse você pode responder, pois não pedem dados e é seguro. Pesquisas: quem está pagando elevados valores para emitir opiniões avaliando o trabalho de pessoas. Qual o interesse nisso? E o principal ouvem 1.600 pessoas no Brasil. Geralmente é pesquisa direcionada e não espontânea, assim são as de eleições, pois induzem quem está na frente a ficar ainda melhor.

Dinheiro: bom que o governo se solidarizou com tantas pessoas que precisam, mas pelo que se viu o consumo aumentou. É necessário que alguém oriente quem recebeu e ganhou cesta básica para economizar. Com essa temperatura tudo vai bem, não esqueça que tem o inverno pela frente. Também tomem cuidados nas casas, quantos incêndios tivemos destruindo residências e as pessoas perdendo tudo, é necessário fiscalizar as ligações elétricas e o uso das tomadas para que não fiquem sobrecarregadas porque pela estiagem o fogo se propaga com mais facilidade. É prevenção e planejamento de finanças.