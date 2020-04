Ponto do Cafezinho – 15/04/2020

15 de abril de 2020

Eleições municipais: coronavírus, dengue, crise, estiagem que abala nossa região, empresários preocupados sem produzir em como vão pagar as contas e as correntes sugerem para que fique em casa, concordo, mas precisamos trabalhar e produzir, manter o emprego se tiver consumidor e cliente. Quem sabe da sua empresa é o empresário que pode contratar ou demitir e não aqueles que nunca trabalharam, produziram e vivem numa tranquilidade. E o comentário nacional é as eleições de outubro, são acima de tudo esse horizonte pensar menos sobre o que escrevi no início. O inimigo número 1 que abala o mundo e cada um deve tirar a sua interpretação sobre o porquê ele veio, portanto não é hora de pensar em eleições e sim em trabalho, em preservar o dom da vida e a saúde. E a fiscalização deve existir, mas precisa utilizar o bom senso, não é só chegar e tocar a caneta.

IPTU: o prefeito local prorrogou até o dia 30. Chegou ao nosso conhecimento que pessoas chegam para pagar e lá consta como vencido, acho que a prefeitura deveria informar que é necessário imprimir um novo boleto. Prefeito, finanças, determinem para que as lotéricas recebam o existente. Quantas pessoas pagaram a profissionais para imprimir o boleto e agora não pode ser utilizado. Acho que tem solução, editar um decreto para que os bancos e lotéricas possam receber com a data do dia 13 de abril e parabéns ao prefeito de Itaara, meu amigo Cleo, a cota única será em 10 de junho ou o parcelamento, prefeito folgado financeiramente.

Brasília: o ministro Mandetta, não conheço, mas simpatizei com seu trabalho bem encaminhado. Só que elegeu a mídia e a Globo para desabafar, roupa suja se lava em casa, quando você tiver uma divergência no serviço ou em qualquer outra parte, procure dialogar, não procure a mídia. Alguns querem esse tipo de intriga pela popularidade. E agora, se ele deixar o cargo vai ser contratado pela emissora ou vai fazer política? Tomara que se entenda com o presidente e lá permaneça dando continuidade a esse trabalho, mas sem vitrine. Que o General Neto coordene como vem fazendo pelo bem da saúde e do Brasil. E se o Mandetta for destituído que venha o Dr. Gabbardo, amigo do deputado Terra, gaúcho, ex-secretário de saúde do estado e que aqui esteve várias vezes por causa do Regional. Sabe tudo a respeito. Vamos interceder para que neste espaço esteja um gaúcho. E na certa deve ser amigo também do General Mourão.

Cidade fantasma: é triste caminhar pelo centro de Santa Maria, quase tudo fechado e assim mesmo as pessoas pagando seus carnês nas lojas que estão recebendo, isso chama-se conquista da credibilidade.

Café: ontem comemorou-se no mundo o Dia Mundial desse precioso líquido e sabemos que o Brasil foi o maior produtor do mundo desse produto e hoje Minas Gerais é o estado que mais produz em nosso país. E agora com a chegada do inverno quem não saboreia um bom cafezinho.

Dia D: será hoje às 15h, o governador deverá se pronunciar sobre como vai agir em termos de retomada das atividades no estado. Não consigo entender alguns jornais diários do estado já prevendo que ele vá prorrogar até o final do mês. O que é lamentável, chama-se induzir.

Milhões: quantos o governo está pagando para pessoas que precisam, mas é necessário orientar, tudo é passageiro. Vai gerar economia, mas por outro lado sai dinheiro para outros investimentos.

Churrascarias: já estão em atividade a Tertúlia, meio-dia e a noite e domingo aquele almoço e churrasco com carinho na Estância do Minuano, mas é bom fazer reserva até pelo planejamento do espaço, o da Tertúlia é 3222-0333 e o da Estância do Minuano 999844323. Cantina Pozzobon em Arroio Grande, o galeto, as massas e aquela tábua de frios, conhecida pelos almoços aos sábados e domingos, é bom agendar 3227-5018. E com esse repouso a Pizza You pelo 3029-2217. Ou a tele-entrega da Casa do Pastel pelo 3218-1008. Restaurante Ravanello, sempre com assados para levar e segundo o Mario a procura pelo marmitex tem aumentado intensamente. E o Vera Cruz continua a tele-entrega sem abrir os salões, mas com cardápio variado que você pode escolher, consulte antes pelo 3222-0606. Bovinu’s Churrascaria está em férias coletivas até o dia 30 de abril. Quem está atendendo mande uma mensagem para valorizarmos o seu trabalho.