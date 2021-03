Ponto das Pedras

23 de março de 2021

A empresa familiar tem seu criador Vilmar Alves da Conceição focada no acabamento das obras com o embelezamento final. O mármore, o granito e o basalto fazem a diferença na construção civil ou em outros acabamentos, inclusive nas escadarias. Dado o número de prédios e construções em geral na cidade e também as reformas, o mercado tornou-se promissor e evidente que a empresa buscou acompanhar a evolução, a tecnologia e o empresário conseguiu levar os filhos Valesca, Vanderlei e Vagner, além dos colaboradores. Com pronto atendimento, orçamento sem compromisso, está estabelecida na Walter Jobim, 224, telefone 3212-4470 ou 9984-5668 .