18 de março de 2021

Os irmãos Bissacotti são conhecidos na cidade e no estado pelos 51 anos que trabalham no serviço de perfuração de poços artesianos, hoje eles são mais controlados pela lei, mas necessários em emergências, mesmo que as vezes os órgãos públicos os proíbam. Ligue 3221-2329 e tire suas dúvidas para implantação de poços.