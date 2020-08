Plante ipê roxo

16 de agosto de 2020

Na última edição chamamos na capa a importância das flores, o plantio de mudas frutíferas e nesse mês também é o mês da poda dos parreirais, mas hoje tudo deve ser feito com técnicas e modernidade. O clima que tivemos na primeira quinzena favoreceu para que já registramos nos arvoredos muitas flores o que sinaliza uma produção que virá contemplar o investidor. Encontramos poucos, mas os ipês que estão pela cidade já embelezam em alguma parte. Já imaginaram se cada morador plantasse um pé em frente à sua casa ou nos canteiros centrais o que poderia ser Santa Maria. Mesmo dirigindo quem encontra admira a beleza das flores, por exemplo, no Parque Itaimbé que aguarda investimentos e reformas aquelas árvores gigantes que nada produzem, só destroem calçadas e causam perigo, por outro lado avistamos alguns ipês com suas flores que embelezam o local. Temos aqui a universidade com tantos cursos afins, um bom convênio seria bem-vindo e na certa a cidade se transformaria, pois, as flores proporcionam aos frequentadores a autoestima e o bem-estar e porque não investimos mais?