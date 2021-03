23 de março de 2021

É uma indústria santa-mariense e está estabelecida na BR 158 (bem próximo ao antigo autódromo). As piscinas são comercializadas nos estados do sul do país e nas cidades onde o consumo é maior sempre tem um revendedor. A piscina de fibra é de fácil instalação e manutenção. A indústria local é uma referência e tem como titular a jovem empresária Daniela Moser de Azevedo.