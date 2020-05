3 de Maio de 2020

É importante os projetos ou pelo menos a intenção em construir rodovias, ruas e avenidas e buscar recursos federais, já que estaduais não existem. Felizes os gestores públicos que no passado criaram projetos e verbas conforme pedidos para resolver questões antigas. No projeto de desenvolvimento foi inserido o Cadena, faz tempo. E quem lembra a galeria Cadena da Walter Jobim até a Venâncio que é uma obra de arte, uma pena que a vegetação tomou conta em defesa do meio ambiente e escondeu lá embaixo aquele trabalho gigantesco que seria um atrativo turístico pela sua época. Esses projetos do passado são semelhantes ao que lançaram agora pelo governo federal a longo prazo para recuperar a economia e neste um pouco diferente, busca-se a parceria com empresas. Mas depois de 10 anos a gestão atual descobriu que ainda estava à disposição R$ 31 milhões pela continuidade das obras do Cadena, ou seja, a Perimetral Dom Ivo Lorscheiter. Esclarecemos no entanto que a lateral do Cadena da Walter Jobim até a Venâncio chama-se Avenida Maestro Roberto Ribas e dá Venâncio até a Ernesto Becker é a Coronel Porto que também está pronta e a empreiteira agora vai fazer a outra parte que se chama Amaro da Rocha, sendo que deste ponto já tem uma pista pronta e asfaltada que vai até a Coronel Valença, resta saber se vai ter ali duplicação ou será pista única até a José Barin, o importante é que Sulcava já iniciou as obras e receberá pelo serviço quase R$ 10 milhões. Mas o que foi encontrado há mais de 10 anos que estava depositado são R$ 31 milhões que já devem ter destino o restante, mas mais uma vez queremos saber pela prefeitura se a Perimetral será uma avenida dando continuidade ao que está pronto ou será que a verba não poderia ser aplicada na iluminação e na limpeza do Cadena para deixar aquela arte da canalização que é um fator turístico pelo que foi construído. Já imaginaram toda a perimetral toda duplicada, limpa e iluminada, o quanto vai beneficiar o trânsito bem como o lazer. Só que já existe plantio em várias partes de mudas de árvores que não são cuidadas ou diríamos mais, abandonadas. O importante é que as obras já têm empresa e já iniciaram.