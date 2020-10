Perimetral Dom Ivo

16 de outubro de 2020

Às margens do Cadena com uma parte pronta sem iluminação e falta conclusão a partir da Ernesto Becker até a José Barin, tem verba disponível, licitação realizada e a empreiteira começou as obras, pouco foi divulgado, mas a mídia de hoje diz que a justiça determinou a desocupação de mais de uma dezena de famílias ali residentes (que deve ser invasão) dando o prazo de 15 dias e assim para que a empresa possa continuar o trabalho desta obra tão importante para Santa Maria e até para São Martinho da Serra e região. As pessoas deveriam orientar quem invade para que não proceda desta maneira principalmente em locais onde são previstas obras em benefício de todas. A solicitação partiu da prefeitura municipal. Que a determinação seja respeitada e cumprida, isso é para o bem da cidade e para produzirmos sempre.