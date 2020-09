Pe. Bertilo – Para começar bem o dia

10 de setembro de 2020

Pe. Bertilo João Morsch – Pároco da Paróquia da Ressurreição e Reitor do Seminário Maior São João maria Vianey.

Um bom começo é uma garantia mais segura de continuação. Se começamos mal uma construção colocamos em risco todo o projeto. Assim pode ser o começo de um dia. Geralmente o nosso acordar acontece na contramão de quem gostaria de continuar dormindo. Isso tem sua lógica, porque o sono mais reparador se dá pela manhã. É muito difícil que alguém acorde sorrindo! Geralmente o mau humor é o clima das primeiras horas do dia. Podemos justificar que isso é natural.

Ganhar na mega-sena ou em qualquer uma das muitas loterias existentes é o sonho semanal de milhões de pessoas. Com o milionário prêmio, imaginam, serão felizes para sempre. Mas não é isso o que acontece. A maioria dos sorteados independente das quantias, em alguns anos acaba perdendo tudo ou, pelo menos, chega a conclusão de que o sonho não se realizou. Ganharam um sonho e o sonho se mostrou decepcionante.

Estudiosos tentaram encontrar a forma matemática de acertar, sem erros, na loteria. Parece que a fórmula mais inteligente foi descoberta. Uma professora fez o cálculo de quanto ela poderia dispor, semanalmente, para tentar algumas das loterias existentes. Chegou à conclusão de que vinte reais seriam de bom tamanho. Abriu uma poupança e a cada semana depositava os vinte reais. Depois de sete anos, ela tinha a quantia suficiente para adquirir um apartamento. Sem dúvida, ela com inteligência, ganhara a loteria.

O sonho desmedido de riquezas pode trazer duas alternativas perigosas. A primeira é de não conseguir seu objetivo e dar-se conta que o sonho não o fizera feliz. São Francisco de Assis um dia, apostou e ganhou numa loteria diferente. Ele se comprometeu a jamais colocar a mão no dinheiro. Para ele, a loteria foi ser pobre, porque isso o ajudava a ser fraterno. Há também pessoas de Deus que procuram o dinheiro, não para si mesmas, mas para socorrer os necessitados. Transferem a loteria da felicidade para outra vida.

E de alguma forma, todos já ganhamos a loteria. Recebemos a sorte grande da vida, do amor de nossos pais, da inteligência e vontade para superar as adversidades. Recebemos a grande loteria de amar e sermos amados. Por fim, recebemos a maior de todas as loterias: o dom da fé e a certeza de sermos amados por Deus.

Deus não só me criou num dia, mas nos cria sempre de novo em cada momento de nosso viver. “Dele viemos, nele nos movemos e existimos”. Estamos sempre envolvidos pelo Deus da vida que acredita em nós e nos confia uma missão a ser realizada também neste novo dia.

Não acordamos para a rotina, mas para o novo. Não amanhecemos para a mesmice da vida, mas para a criatividade, mesmo que seja nas mesmas ações. Se não pudermos fazer outras coisa, podemos fazer com grande amor e novas motivações as mesmas coisas. O que dá graça ao nosso viver é a qualidade do amor como se vive e se age. Deus nos ajuda a começar bem cada dia e a construir uma história feliz, apesar de nossos limites humanos.