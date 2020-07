Pe. Bertilo – Fraternidade, único futuro possível

23 de julho de 2020

Pe. Bertilo João Morsch – Pároco da Paróquia da Ressurreição e reitor do Seminário São João Maria Vianey

A pandemia nos mostrou a nossa fragilidade como indivíduos. Também a sociedade, as estruturas e superestruturas que criamos para defender a nossa vida, com todos os seus privilégios também se mostraram vulneráveis. A única resposta possível, olhando para o futuro, é aquela construída sobre a fraternidade e solidariedade, entendidas não como valores cristãos, mas fundamentos sob os quais repousa a sobrevivência da humanidade. A força dos laços humanos reabre o futuro.

Quando olhamos para a nossa vida, para nosso mundo, o sentido de nossos dias, devemos levar em conta que estamos ligados um ao outro. Cada ação nossa nunca é somente nossa, mas é sempre também dos outros, no bem e no mal. Eis porque todas as escolhas, políticas, econômicas, sociais e individuais, se não levam em consideração uma visão universal do bem comum ou melhor da fraternidade, correm o risco de causar somente danos. A fraternidade é um termo que, acredito, deveria envolver de forma radical todas as nossas escolhas. Uma fraternidade entre os povos, dentro das realidades associativas das cidades, a fraternidade entre o homem e a criação, a fraternidade como redescoberta do destino comum de todos. Implementar uma bioética global é como recuperar o sonho de Deus no inicio da criação. Toda criação é a casa comum dos homens. A aliança do homem e da mulher deve ser responsável por todas as gerações e deve ser responsável pela custódia desta casa. Tudo isso foi negligenciado. Uma das razões da pandemia é, segundo muitos, a devastação do clima. As mortes dos idosos são uma das consequências da devastação das relações entre as gerações. Prolongamos à vida, o que é excelente, mas depois depositamos aqueles a quem demos esse presente em locais de ‘fim da vida’, dobrando de alguma forma a crueldade.

Acredito que esse momento de máxima fragilidade possa ser representado com a imagem do clamor de Jesus na cruz, que encarna todos os povos de todos os tempos. É uma imagem que representa uma oração, um pedido de ajuda. A mesma que o Papa Francisco expressou em 27 de março na praça de São Pedro vazia, mostrando o clamor do homem a Deus. Neste sentido a tradição judaico-cristã nos deixou um extraordinário patrimônio de invocação que neste momento adquire grande valor. Eis porque quis mencionar nesta reflexão quatro salmos de invocação, mesmo dramáticos, porque o mundo inteiro precisa disso. Impressionou-me que a transmissão televisiva da oração do Papa daquela noite na sexta feira fosse vista por milhões e milhões de expectadores, dos quais muitos certamente não são crentes ou católicos. O livro dos Salmos, com suas invocações a Deus, pode ser um vademecum importante, porque recolhe nossos medos, nossos sofrimentos, nosso grito, as nossas esperanças, as nossas angustias. Sempre guardei o que um amigo me contou. Me dizia, que desde criança seu pai o aconselhava a levar sempre o livro dos salmos. Ele havia explicado a ele que ali está como que contida toda a vida e os Salmos te ajudam a enfrenta-la. Por isso expressava a sua profunda religiosidade, a convicção que Deus realmente te ajuda na vida. Mas acredito que o livro dos salmos neste momento possa realmente ser um vademecum extraordinário, mesmo para aqueles que não acreditam.