Pátria Amada Brasil

5 de setembro de 2020

O verde, o amarelo, o azul e o branco simbolizam a mata brasileira, o meio ambiente tão comentado no mundo, mas para nós a riqueza que o país ostenta e que é cobiçada pelo quanto poderá ser útil no futuro pela sua territorialidade. Vivemos a Semana da Pátria, neste ano diferente, sem desfile, sem festejos e o povo prestigiando concentrado na sua casa e em seu trabalho, mas na certa deverá refletir principalmente sobre a conjuntura política nacional. É bom relatar o 7 de setembro de 1822 em que o povo sofrido, cansado de pagar impostos para a Coroa Portuguesa queria sair da tirania da família real e foi nesta data que Dom Pedro às margens do Rio Ipiranga na capital paulista declarou ‘Independência ou morte!’. Aqui começava um novo ciclo com autonomia, economia interna, evidente que com conflitos até com países vizinhos, mas assim nasceu um Brasil independente. Nesse pequeno espaço não é possível comentar a trajetória, mas quero apenas lembrar a partir de 1930 com o Regime da Ditadura, os movimentos sociais por volta de 1950, o suicídio de Vargas, a renúncia de Jânio Quadros, o movimento de 64 e a volta à normalidade bem como alguns queriam das eleições Diretas Já. E aí está, se no passado o povo estava cansado de pagar impostos, hoje não é diferente, o setor empresarial desanima na hora de investir não pelo quanto paga, mas sim pelo inchaço da máquina pública e com pouco retorno para manter a estrutura do país. E foi a partir de 1985 que já tivemos três presidentes cassados, quantos políticos, quantos crimes, mas criaram até a figura do aliado, ou seja, de parceiros, e nesse contexto não sei qual foi o governo que conseguiu unificar os impostos, ou seja, toda arrecadação principal vai para Brasília e lá se dá o destino. E entre outros as emendas parlamentares que contemplam quem é aliado aos interesses maiores. Quero dizer com isso que a carga tributária vem desde aquela época e há dezenas de anos que se fala em reforma fiscal e tributária, mas ela não avança e a produção é penalizada. Pessoas de bem com interesse no país e em sua atividade estão atentas ao que vem acontecendo como, a falta de entendimento até entre os poderes em que sempre encontramos conflitos e cada vez mais o déficit público assusta ao país, principalmente pelos gastos da máquina pública. Mesmo diante da pandemia não constatamos sugestões ou registros da redução dos gastos de cada poder, ao contrário, alguns até pediram aumento. O país que deslumbra pela riqueza principalmente na produção, no agronegócio que é pouco valorizado, mas será a salvação do amanhã e agora que estamos perto do feriado de 7 de setembro, busque informação na história sobre o quanto o país foi lesado no passado e vamos refletir sobre a conjuntura política atual, nós somos culpados por eleger nossos representantes. O momento é agora, a começar pelas eleições municipais, saber escolher e votar. Enquanto isso, reflita e continue sua atividade com sacrifício, mas sempre avante na esperança de que tudo seja passageiro, as pessoas estão aqui de passagem, as empresas, entidades e instituições públicas são permanentes e ficarão. Neste final de semana vamos pedir a nossa Senhora Imaculada Conceição que cuide do município de Santa Maria. A Nossa Senhora Medianeira que interceda pelo estado e que Nossa Senhora Aparecida abençoe o povo brasileiro, principalmente os gestores públicos. Memorize o 7 de setembro. (antecipamos hoje em vista do feriado de segunda-feira)

Um abraço especial a Ione Xavier, jornalista aposentada que por muitos anos trabalhou conosco no Jornal A Cidade, saúde e longa vida com sua família e seus amigos. E parabéns também ao dr. Ronald Bossemeyer formando da primeira turma de médicos da UFSM.

Ciclismo: devidamente equipados dentro das normas legais, no feriado quem não gosta de pedalar? Mas vamos respeitar para ser respeitados. Tem espaço para todos e muito cuidado nas rodovias, principalmente na rodovia a Silveira Martins e à noite para evitarmos aborrecimentos.

Roveda Imóveis: final de semana com feriado na segunda-feira, fique em casa, mas estamos de plantão pelo 55 98407-1000. Temos imóveis para vender e alugar inclusive em Capão da Canoa. O trabalho gratifica o homem e nos mantêm atualizado, principalmente agora no mercado de imóveis do jeito que está. E a você que vai investir esqueça a poupança, rende muito pouco. O imóvel pode até estar desocupado, mas é um bom patrimônio.

Comércio no feriadão: hoje é normal como nas outras semanas, das 9h às 17h e os shoppings das 11h às 20h, ninguém é obrigado a abrir, o país é democrático, mas na certa quem não vai aproveitar essa oportunidade? No domingo tudo estará fechado a não ser as empresas familiares como os mercados em que quem trabalha são os proprietários. Na segunda-feira os mercados podem abrir das 8h30 às 20h e o comércio não. Até ontem à tarde não teve consenso e nem acordo entre o Sindilojas e o Sindicato dos Trabalhadores. O acerto não aconteceu porque o sindicato pretendia a cobrança dos empregadores a seus funcionários, perdem eles e a cidade que deixa de vender para quem vem visitar nossa região nesse feriadão. Acompanhe quantos daqui estarão indo às compras em Rivera, mesmo com o preço do dólar, é tão gratificante para o comércio de lá que estão até investindo em mídia local. Devemos seguir a campanha que o Sicredi vem sugerindo ‘eu compro com a economia local’. Todo comerciante quer vender e também deve comprar por aqui, o comércio aberto traz visitantes, nesse período dentro dos decretos em vista da pandemia.