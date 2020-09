Parque Dom Antônio Reis

17 de setembro de 2020

Por muito tempo moradores, comércio que tanto investem nesse local em prédios, construções comerciais padeceram por ruas asfaltadas e outras originais ainda do tempo em que foi traçado o loteamento. É um bairro abençoado, pois a maior parte das ruas traz o nome de saudosos bispos que comandaram a diocese local. E a rua principal hoje é a Cherubin Abelin que foi asfaltada no passado para receber em certa ocasião o presidente da República. Mas as avenidas principais poderão ser no futuro, mesmo já sendo no papel, a Arno Fischmann e Dom Pascoal Librelotto que já têm espaço para o recuo necessário. Depois de tanto pedir conseguiram agora ver as máquinas patrolando as ruas originais e concedendo um alívio aos moradores. Ali temos uma praça e o que não falta é vandalismo para destruir, a comunidade deveria fiscalizar a praça e seus equipamentos e para os devotos ali está a única capela do município de Santo Ivo, padroeiro dos advogados. E em frente a 287 e a 392 o que não faltam são atividades comerciais, inclusive de grande porte. Por ser um nível maior do Bairro Tomazetti que agora vai receber investimento considerável na canalização e na certa vai colaborar com o bairro mencionado e a construção das obras do viaduto prejudicou o acesso ao bairro, mas assim que forem concluídas na certa teremos soluções favoráveis para a região, mas é necessária a construção das avenidas até para contemplar o Instituto São José que é o educandário sempre com mais de 500 alunos. Na foto o registro lá do alto do viaduto da panorâmica do Bairro Dom Antonio Reis.