Paróquia da Ressurreição e Santuário Nossa Senhora de Lourdes

29 de fevereiro de 2020

Neste domingo às 10h o arcebispo metropolitano Dom Hélio Adelar Rubert dará posse ao Padre Bertilo João Morsch que atualmente é reitor do Seminário Maior São João Maria Vianey onde é a casa que acolhe jovens preparando-se para o sacerdócio. Ele já foi pároco dessa Paróquia e voltará a assumir o cargo com a presença da comunidade do bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Programa A Cidade na Imembuí

Hoje especial em vista do jogo do Grêmio será das 10h às 11h. Esteja conosco e nos acompanhe pela 101.9 ou pela nossa live. E qualquer assunto importante avise pelo nosso WhatsApp 55 98407-1000 que avaliaremos a pauta.

Expodireto

Mais uma edição da Expodireto Cotrijal que segundo Wilson Manica, seu presidente há mais de 20 anos, começou uma pequena feira de maquinas agrícolas. A diretoria e associados nunca poderiam imaginar que o êxito fosse tão grande envolvendo o Brasil e todos os segmentos focados no agronegócio. A cidade é pequena para receber tantos visitantes ilustres do Brasil e do exterior, o que não faltará são autoridades tendo com um bom olhar o quanto é importante a produção agrícola e pecuária. Quem assiste ao Globo Rural aos domingos impressiona-se do quanto o nordeste produz e exporta, no último domingo falou do cultivo com irrigação, pois lá a seca é permanente, mas não impede a grande produção de batata doce e o quanto é possível produzir e industrializar a mesma. E também a produção de melão que é exportado, mas antes colhido com máquinas e entre outros a goiaba, o quanto é benéfica a sua produção e o quanto se produz com essa fruta, até suas folhas fazem bem para a saúde. E outros produtos por todo o Brasil como a soja, milho, trigo e a pecuária. E a Expodireto traz as novidades do agronegócio brasileiro. Foram convidados os presidentes do Mercosul e o presidente do Paraguai que acolhe brasileiros que cultivam nas terras daquele país estará presente para ver a riqueza dessa cidade. Termina amanhã, mas começou domingo passado em Carazinho com a entrega da premiação dos destaques nacionais. A cooperativa quando é administrada a contento do associado produz bons frutos, imagine o quanto já foi vendido e o que ainda será finalizado no último dia após longos estudos. Santa Maria estava presente com os setores envolvidos no segmento. E durante a Expodireto foram entregues os títulos de terras para assentados de 28 famílias do assentamento Libertação Camponesa no município de Não-Me-Toque.