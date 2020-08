14 de agosto de 2020

A empresa foi constituída legalmente no dia 20 de julho de 1960 pelo saudoso Ilidio Antonio Biacchi. Abriu as portas para seus clientes e amigos como dizia o fundador no dia 20 de agosto daquele ano. Trabalhou, organizou a estrutura e logística visando sempre fortalecer a marca Volkswagen, deixando e outorgando poderes principalmente ao Eduardo, seu filho e ao Cláudio Emanuelli que juntos dão continuidade a semente lançada naquele ano. E aos sábados das 9h às 10h o Pampeiro Ao Vivo pela Rádio Imembuí, mas antes aos sábados o André Campos apresenta uma live sobre os veículos ali comercializados, lá estão os dois cada vez mais inovando e fortalecendo a mídia e orientando os consumidores sobre esse bem que é um veículo tão cobiçado por todos.