Página 9 – Edição 1324

22 de dezembro de 2020

Obras Municipais

Dar continuidade ao que vem sendo feito, buscar recursos, criar novos projetos, formar parcerias, assim se manifestou no Programa A Cidade o prefeito reeleito Jorge Pozzobom. Devemos destacar que neste ano, mesmo com a pandemia e o cuidado com a saúde as obras tiveram seguimento. Com projetos já aprovados e licitados e o município espera num todo os investimentos pelas virtudes que possuímos, pelo quanto as pessoas são abnegadas, cada uma na sua empresa e na sua atividade, bem como nas negociações ou contrapartida prevista em lei municipal. Acompanhamos sempre o andamento do serviço, mas devem ser destacadas mais uma vez as obras da rua 7 de Setembro e da Rua Marechal Gomes Carneiro. E segundo o prefeito ainda quer lançar nesse ano o projeto para construção de mais uma creche, pois as que foram construídas até o presente foram bem recebidas e funcionam a contento acolhendo as crianças que tanto precisam , é a base de formação de uma nova sociedade a começar pelas crianças. Santa Maria tem um ano novo pela frente, o que não falta são talentos, instituições de ensino para sugerir bons projetos e através dos políticos e suas emendas buscar recursos que depois se pagam. O importante é que venham e aconteçam obras. Elas são indispensáveis pela expansão de uma cidade. Para quem tiver tempo percorra a nossa região e veja o quanto a iniciativa privada constrói e nessa cadeia produtiva quantos segmentos são beneficiados. Temos certeza que o prefeito reeleito vai ouvir a comunidade, as lideranças para que nosso município ocupe lugar de destaque maior do que vem ocupando até o presente. É necessária também a parceria com as comunidades, principalmente nas ruas onde tem o calçamento histórico de paralelepípedo que é durável e de baixo custo e incentivar através do executivo e legislativo os empresários que querem construir condomínios (casas). A construção é de responsabilidade do empresário e no condomínio quem mantém a estrutura ativa são os moradores. O poder público só tem o dever de mandar carregar o lixo em frente cobrando uma taxa. Que o ano findo com transtornos durante todo o ano com a pandemia tenha sido um alerta que muitas vezes precisamos mudar e focar na conscientização, na humildade e diálogo pois através desses caminhos a cidade vai se transformar.

Concessão de uso

É uma forma para que quem invadiu o imóvel depois de certo tempo a prefeitura legaliza através de projetos e impede que a pessoa por um certo período possa vender o imóvel. Evidente que fazem a venda igual com um contrato de gaveta em que as pessoas acabam comprando. O importante é que neste ano a prefeitura municipal não parou a legalização fundiária mesmo na campanha eleitoral. Méritos pelo trabalho, por esta conquista em que toda a Nova Santa Marta com 4.200 concessões e 80% que já foram entregues, e com isso os moradores tem um documento provando a propriedade. A prefeitura poderá assim cobrar o IPTU, era uma receita perdida, já que a Corsan e RGE eles pagavam. Mas esse trabalho não deve parar, a equipe está pronta e atuante e deve continuar porque Santa Maria tem muita invasão e o orgulho sempre de quem invadiu é um dia ter o seu título de propriedade para poder investir no imóvel do jeito que quiser. Em todas as entregas que foram feitas constata-se o contentamento das pessoas que estavam lá clandestinamente e agora têm o seu documento de uso. E a Prefeitura está trabalhando agora pela legalização de invasões no Passo das Tropas e Chácara das Flores.