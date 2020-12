Página 7 – Edição 1324

21 de dezembro de 2020

Sicredi Região Centro

Conhecemos o trabalho da diretoria e colaboradores nesta região em que é presidente Pedro Ferreira, mas há mais de dois anos foram contemplados para abrir a primeira agência em Belo Horizonte e na sequência outras inúmeras agências. O Sicredi já estava lá, mas a capital está sob responsabilidade de Santa Maria. E hoje inaugura-se mais uma agência em Betim. Feliz o conselho e a direção do Sicredi local em poder comandar novas agências em Minas Gerais.

Exército

Santa Maria acolhe inúmeras unidades militares e o destino é o Boi Morto. E hoje lembramos a Companhia de Engenharia de Combate Blindada que foi criada 19 de dezembro de 1985. Outra colocação importante, pouco se comenta a vinda da Escola de Sargentos das Armas. A pandemia e o fim de ano deram uma trégua. E ao mesmo tempo no Boi Morto está sendo planejado um grande loteamento e poderia aqui funcionar uma contrapartida municipal. A empresa que faz o loteamento poderia duplicar a Rua Irmã Dulce, uma via importantíssima, não só para a Região do Boi Morto, mas para toda a região Oeste, interesse da população e dos militares.

Serviços Natal e Final de Ano

São dois feriadões, mas pelo momento atual, pelo medo e restrições impostas pelos governos, cada um de nós precisa pensar e preservar a vida evitando aglomerações, festas eventos. Vai passar, mas o susto que foi dado no inverno não teve alívio e vem se agravando agora. Não adianta ter dinheiro, status e poder e não ter saúde e locais para atendimento. Depende de cada um de nós cuidar de si e dos outros também orientando as pessoas. Faça as compras necessárias com rapidez, já chegue no estabelecimento focado no que vai comprar para ceder espaço a outras pessoas. Se for a um restaurante dentro dos horários habituais não é tempo de ficar batendo papo, seja breve. Nos supermercados também não deixe para o dia 24 ou 31, vá antes. Como se sabe o brasileiro deixa tudo para a última hora e se vai fazer um pedido gastronômico, por exemplo, peça com antecedência e só vá buscar. Tenha sempre água ao seu lado. Tome sol dentro do possível e caminhe se der em locais seguros. Nessa época as frutas fazem bem a saúde, procure as feiras que não são poucas direto do produtor ao consumidor, evite comprar os produtos expostos nas rodovias, principalmente melancia e abacaxi. E quem puder fique atento a doação de sangue, com os hospitais lotados, a pandemia em alta nunca é demais ter um bom estoque no Banco de Sangue ou no Hospital de Caridade. E no Natal e Final de Ano ao invés de foguetes, festas e bebedeiras quem sabe não é melhor uma celebração ecumênica pedindo o fim da pandemia ou que cada um no seu segmento de fé e em família faça suas orações agradecendo o dom da vida e pedindo saúde e prosperidade. É um final de não diferente e cada um deve buscar o melhor caminho. Em nossa ´última edição de 2020 registramos os óbitos no país 182.799 , estado 7.766 e em Santa Maria 130 até o dia 15 de dezembro.

Opiniões:

Segurança: constatamos pelas ruas da cidade policiamento ostensivo e na certa o serviço de inteligência, da mesma forma com a Guarda Municipal e a Polícia Civil. Um trabalho conjunto que tem dado ótimos resultados, o contribuinte aplaude. E os que estão em busca de assaltos e roubos tomem cuidado, são muito bem vigiados e na semana tivemos inúmeras prisões. E quem vai viajar não aceite pagamento para levar pacote ou mala para alguém, poderá ser uma isca. Assim é quem viaja de carro carregando muito dinheiro, tome cuidado, pois poderá se dar mal. Quem viaja deve avisar aos vizinhos para que reparem o imóvel, a amizade constrói esse elo. Cuida também se a chuva for intensa ao estacionar embaixo de árvores gigantescas. Tudo isso é segurança para vivermos enquanto eles estão soltos ou mesmo acorrentados agindo. Estranho que não se vê nenhum projeto parlamentar para solucionar o contingente de presos, com um custo elevado para o estado e a falta de tranquilidade para o cidadão que permanece fechado na sua residência e muito bem protegido. E como acontece anualmente no final de ano as ações policiais são mais eficientes e atentas, e agora com o trabalho em conjunto agrava ainda mais para os delituosos.

Estiagem: quem tem açude ou poço no interior consegue agua para seu consumo, para irrigação e para os animais. Comenta-se tanto nos investimentos de poços e açudes, mas só são lembrados na época em que falta chuva.

Aglomerações no final da tarde: tentem evitar nesse período é bom para quem ali está ou que pretende ir e para não levar para casa contaminações.

Temporais: na semana em algumas cidades do interior, principalmente na capital foram só 10 minutos, mas o suficiente para derrubar árvores, postes e causar alagamentos. E no dia seguinte houve até manifestação pela falta de energia elétrica. Convenhamos, com tantos estragos a empresa não poderia estar preparada para atender uma emergência desse porte.

Centros gastronômicos: em várias partes da cidade encontramos o que procuramos. Não é necessário quem mora na parte oeste ou em Camobi vir ao centro, lá tem de tudo. Em algumas avenidas como a Angelo Bolson à noite fica lotada pelo número de estabelecimentos ali localizados.

Sinaleiras: o motorista espera ansiosamente a abertura da Conde de Porto Alegre com a Presidente e da Carlos Uhr com a Hélvio Basso.

Prefeitura municipal: anunciou que amanhã vai pagar integral o 13º, são R$ 15 milhões para 3,7 mil servidores ativos. Já que os inativos recebem pelo Instituto Ipassp.