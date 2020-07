Página 6 – Edição 1317

11 de julho de 2020

Beliva Distribuidora

Milvo Bevilaqua e suas filhas Lisiane e Fabiane sucesso na sua empresa que foi criada no dia 11 de julho de 1987 festejando 33 anos de atividades e a cada dia que passa conquistando novos clientes, ampliando a região de atuação e as suas dezenas de marcas consagradas e conhecidas à disposição dos consumidores. Em sua sede própria na Duque de Caxias, Vila Medianeira, próxima ao trevo da Duque. Com sua frota de caminhões preparados para transportar congelados, equipe qualificada e preços ao alcance dos consumidores. O quanto essa empresa familiar é devota de Nossa Senhora Medianeira e coincidentemente no dia 11 mensalmente no Santuário Nossa Senhora de Lourdes e Paróquia Ressurreição acontece a Procissão Luminosa. E no dia em que a empresa comemora aniversário e que é parceira do Jornal A Cidade há mais de 20 anos estaremos transmitindo pela Rádio Imembuí às 20h30 a missa celebrada pelo Padre Bertilo com três motivos fundamentais: pedir intercessão a Nossa Senhora de Lourdes pelos enfermos e idosos, bem como sendo o mês da amizade em que se celebra o dia do amigo no dia 20 para que as pessoas em vista do momento em que vivemos carreguem consigo a humildade e a solidariedade e como se sabe com amigos e amizade tudo se resolve. Na data mencionada sintonize a pioneira onde você estiver.

Pampeiro

É uma das maiores empresas locais, não só no seu segmento, mas de modo geral pela construção e investimentos aqui aplicados. O criador Ilidio Antonio Biacchi se estivesse vivo amanhã estaria completando 85 anos, acometido de doença nos deixou, mas ficou aqui o legado do quanto a marca Pampeiro, concessionária Volkswagen fez por Santa Maria em investimentos, geração de empregos e uma carga tributária sem igual, ele sempre dizia “formar amigos” e justamente no dia 20 de julho, que é o Dia do Amigo foi criada a Pampeiro e iniciou as atividades em 20 de agosto de 1960. Com sua sede própria, amplos espaços e grandiosas estruturas na Serafim Valandro, mas daqui surgiram outras empresas em vários segmentos sempre trazendo a marca Pampeiro. O dr. Ilidio trabalhou até pouco antes de falecer, mas deixou uma equipe preparada para dar continuidade a seus projetos. Seu filho Eduardo Biacchi é o presidente, mas também ao seu lado está sua mãe Lea Biacchi, Claudio Emanuelli e uma grande equipe de colaboradores e executivos que fazem com que a Pampeiro cresça e se expanda. E para quem acompanha os lançamentos Volkswagen só neste ano foram inúmeros e o que mais impressiona são as vendas relâmpago pela internet e o sucesso que vem alcançando em cada dia de vendas. A Pampeiro sempre segue inovando e buscando alternativas de mídia que possam chegar a todos os consumidores, mas as lives e o programa Pampeiro Ao Vivo no sábado são ferramentas que ajudam a movimentar a empresa, não só a parte de vendas como também na parte das oficinas. Lembramos bem o dr. Ilidio, como era chamado, que desde o início sempre colaborou com as entidades sociais, pessoas que precisavam, empresas e instituições e agora não é diferente, a solidariedade marca presença nesta empresa. Na foto, o Programa Pampeiro Ao Vivo, onde o André Campos faz a apresentação sempre focado em um bom negócio para o consumidor e acima de tudo assistência que ele tanto precisa. Também é forte em Santa Maria a Pampeiro Caminhões e as motos Suzuki.