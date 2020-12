Página 4 – Edição 1324

18 de dezembro de 2020

Editorial

Seja curioso pela cidade conhecida como Cidade Cultura. Talvez se surpreenda em não encontrar o que esperava, mas vai saber que temos a lhe oferecer vários segmentos e oportunidades para investir. Em alguns municípios como no nosso também, se fala tanto na indústria, ela não é o único carro chefe para uma cidade se desenvolver, tem outras opções, só para relembrar aqui você vai buscar informações sobre educação, o crescimento educacional do município, tudo começou em 14 de dezembro de 1960 com a criação da primeira universidade pública do interior do país e dessa semente não só as faculdades como a qualificação dos cursos iniciais e colégios modernos e atuantes dentro do que a educação exige. Se não conhece, vá conhecer o campus da UFSM. Unidades militares, o Exército Brasileiro, é o segundo efetivo no Brasil com seus quartéis e prédios antigos que são uma relíquia histórica e um patrimônio bem conservado e como é a sede dos blindados até uma indústria alemã aqui se instalou e o Boi Morto é a região que mais acolhe unidades militares e está na espera do decreto da transferência de Minas Gerais para Santa Maria da Escola de Sargentos das Armas, a Ala 4 que é a Base Aérea é uma referência nacional e temos também a Polícia gaúcha qualificando-se e equipando-se também é um setor sempre em crescimento. Outro fator é a parte da religiosidade, quantas igrejas de várias religiões históricas aqui estão sediadas para receber seus fiéis, mas também são templos que mostram o potencial turístico e religioso da cidade. Inclusive temos o privilégio de sediarmos aqui o Santuário da Medianeira, padroeira dos gaúchos. O setor comercial também é um destaque, passe na Acampamento e na Bozano para ver quantas redes de lojas ali estão estabelecidas, é um shopping de rua permanente, sem falar nos mercados e atacados que atraem multidões e os próprios shoppings da cidade, principalmente o Royal Plaza. Industrialização queira ou não temos a base, falta lapidar, são centenas de serralherias pequenas, mas que se transformam em grandes com o passar do tempo. Quem mantém a cidade atualizada e moderna, se reinventando é a construção civil, essa cadeia produtiva que tudo tem a ver com nossa região e sua tecnologia fez com que o avanço chegasse ao setor. A noite santa-mariense, não neste ano, é uma cidade noturna, a juventude movimenta essa parte turística com seus eventos e o que não falta são locais para o lazer. O nosso interior produz, principalmente a agricultura familiar, chegamos a ter aqui uma feira criada e coordenada pelo Banco da Esperança onde aos sábados é um atrativo de vendas e fortalecimento da amizade. O setor de hospedagem sempre acolhe bem o visitante com preços convidativos. Portanto vale a pena vir a Santa Maria, conversar com essa população humilde e simples, basta olharmos no modo de vestir a simplicidade do santa-mariense e a comunicação que ele provoca sempre querendo ajudar quem aqui desembarca. Nesses poucos dias para o final do ano, respeitando os decretos e leis em vigor, o distanciamento com o uso de máscara, venha confraternizar com a gente, sem desgaste nas rodovias, correria a quem vai a capital ou a serra, bem como a Rivera, aqui é seu lugar. Nossa Senhora Medianeira o espera de braços abertos.

Condomínios

Moradores estão se mobilizando já que a pandemia determina que fiquem em casa para embelezar e decorar o hall de entrada, alguns a frente e acima de tudo a limpeza. Antigamente os prédios eram iluminados, à noite era belo de ver e hoje pela economia de luz não se liga nem a luz dentro de casa. Éramos felizes e não sabíamos. Uma vigilância redobrada para quem chega num prédio nessa época, não sei se muita gente viaja ou não, mas sempre tem alguém que tenta ingressar. Onde tem piscina deverá ser bem frequentada pelos moradores, mas aí compete ao síndico e ao conselho liberar ou não e se liberarem assumem a responsabilidade. Bom senso, tolerância e cuidado com si e com a vida. Um síndico deve ter um controle rigoroso sobre os custos mensais do condomínio, mas compete aos moradores mensalmente exigir um relatório sobre como estão as finanças se tudo foi pago ou não, porque em época de crise o dinheiro de terceiros é cobiçado e assediado. Temos vários casos por aqui de que o fundo de reserva desapareceu, despesas elevadas e os moradores começam a reclamar, mas também não fiscalizam e a gestão deve ser feita sempre por um síndico que resida no prédio. São uma missão nobre e árdua, mas se quem mora não cuida, quem o fará por vocês? Não sou contra os síndicos profissionais, mas onde são implantados vão onerar e aumentar o condomínio, algo que pode ser reduzido, é necessária boa vontade de quem ali reside de compartilhar a gestão. Não é tempo de festas, mas poderão acontecer no final do ano, aí compete a cada um tomar suas providencias, principalmente o síndico e o zelador. Se algo acontecer com as restrições presentes terão problemas lá adiante.

Santa Maria Destino Turístico

Nesse espaço há mais de 10 anos falamos de turismo e na gestão Schirmer Santa Maria conquistou esse nome. Sabemos das virtudes que a cidade tem, não faltam talentos e criatividade, mas sim humildade, diálogo, ouvir as pessoas e lapidar o que o município tem a oferecer. Chegamos ao final do ano, pouco foi feito, pelo contrário nada tivemos de eventos que é o principal setor que movimenta a cidade de todas as formas, mas a pandemia veio para equilibrar e ao mesmo tempo alertar. Pela reeleição do prefeito, certo que vai trocar secretários e equipes, outros virão e alguns permanecerão. A estrutura está montada, quem lá está mesmo em cargos em comissão em quatro anos amadureceram e viram como funciona o serviço público e não precisam se preparar, pois já estão prontos. É preciso buscar alternativas para movimentar o turismo. Queremos apenas recordar o êxito de alguns eventos, o principal a Tertúlia Nativista e a Feira do Livro via redes sociais. Registramos aqui o planejamento, a dedicação e as parcerias. O comentário foi único, foi a Secretaria de Cultura que se destacou neste ano em termos de turismo. Essa é nossa última edição deste ano. Não sabemos como será o jornal impresso em 2021, estamos na incerteza, mas temos outras formas de divulgar que são a nossa página no site e o programa aos sábados na Imembuí. Desejamos boas festas, que 2020 faça parte da história da cidade e não percam a esperança de que o novo ano trará otimismo. Quem se salvou neste ano comercialmente agradeça ao dom da vida e as oportunidades. E tendo em vista que não poderá ter aglomerações e festas é preciso se contentar, passamos 10 meses, vamos suportar um pouco mais e esperarmos a volta de como era no passado. Nosso muito obrigado aos que colaboraram para que essa pauta fosse sempre publicada no Jornal A Cidade. Boas festas e no seu segmento de fé reze e agradeça o dom da vida e luz para quem nos deixou repentinamente.