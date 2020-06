Página 14 – Edição 1316

12 de junho de 2020

Obras Municipais: No último ano de governo municipal constata-se uma intensidade de investimento em obras, construções de galerias, calçamentos recuperados, asfaltos novos, parceria com empresas que adotaram espaços públicos (só que constatamos pouco movimento de algumas no plantio de flores e manutenção) e destacar que em algumas ruas a forma de recuperação de calçamento de paralelepípedo com base como foi feito recentemente na Av. Fernando Ferrari dá o indicativo da durabilidade. Em alguns bairros e vilas algumas ruas foram contempladas inclusive com asfalto, algumas praças receberam equipamentos, foi dada atenção especial para a rede escolar no início do ano e desde o início da pandemia do coronavírus não faltou esforço de todo o executivo para buscar suporte e estrutura para preparar a cidade para uma eventual pandemia por aqui. Também por força de lei municipal a contrapartida de quem investe por aqui sempre participa de alguma maneira em obras na cidade. Constata-se então um conjunto de trabalho que o contribuinte aplaude e gosta de ver, claro que estamos em um ano eleitoral, mas como foi conseguido verba e emendas parlamentares, como é bom termos representantes no parlamento atualmente em vários pontos empreiteiras daqui que têm vencido a maior parte das concorrências estão executando o trabalho a contento. Até a rua Jorge Pedro Abellin depois de muitos anos está ganhando conserto. Evidente que uma eleição vai dividir os interesses de cada sigla e estamos sujeitos as desavenças e as críticas que nada produzem e aguardar o desfecho eleitoral para que o vencedor dê continuidade em 2021 ao trabalho implantado, os projetos em andamento, pois a cidade precisa se inovar e restaurar para um novo mundo e um novo momento. Todo aquele que quer se dedicar a causa pública deve exercer o cargo com honradez, ética, transparência e trabalho sem discriminar ninguém em termos políticos. Contempla o contribuinte quando encontra trabalhadores recompondo o calçamento de paralelepípedo que é durável, bem como a operação tapa-buracos ou de revestimento das ruas. Isso deveria ser permanente, assim se dá a manutenção e prevenção. A obra de arte para quem não conheceu o canal nas margens do Cadena construído artisticamente poderia tornar-se um atrativo turístico para quem gosta de arte e beleza, mas deixaram a vegetação tomar conta e esconderam essa relíquia onde lado-a-lado está a Perimetral Dom Ivo e que muito em breve será concluída a Avenida até a José Barin. Para o Jornal A Cidade é a obra mais importante desse ano desde sua continuidade até sua conclusão pelo quanto vai ser útil para desafogar o trânsito no perímetro urbano. Observação: a partir de segunda-feira a prefeitura municipal através da empreiteira Cotrel que venceu a concorrência iniciou as obras na Acampamento, aos motoristas cautela para evitar transtornos.

A SEMANA



Celebrar o Dia dos Namorados: neste ano mudou, com restrições, setores gastronômicos voltando às atividades com menos espaço, sem previsões, mas na semana alguns empresários prepararam-se para receber os clientes. Restaurante Vera Cruz e seu famoso galeto, tudo à la carte no local ou por tele-entrega pelo 3222-0606. Casa do Pastel com programação especial que vai começar já na quinta-feira no local ou por tele-entrega pelo 3218-1008. Na Bella Trento o buffet tradicional ao meio-dia e à noite o tradicional rodízio como de costume, reserve pelo 3223-9229. Churrascaria Tertúlia, espeto corrido ao meio-dia e à noite pelo 322-0330. Restaurante Ravanello ao meio-dia buffet com grelhados peça pelo 3307-1589. Bovinu’s ao meio-dia buffet com grelhados no local ou para levar e no dia 12 especial Jantar dos Namorados com buffet, reserve pelo 3221-1790. A Pizza You do seu jeito só tele-entrega pelo 3029-2217. E para quem quiser organizar em casa passe no Bella Vista Supermercado 3222-4740. Alguns locais em que você poderá comemorar, mas para evitar filas na sexta à noite vá antes ou depois, com menos espaço é bom agendar para não perder a viagem. E sua hospedagem poderá ser também no Bangalô Motel 3211-1088.

Santos do mês: o dia 6 de junho marca o nascimento de São Marcelino Champagnat que fundou a congregação dos irmãos maristas. Dia 12, é dia de Santo Onofre, é invocado para pedir ajuda contra o vício do álcool. No dia 13 Santo Antônio, o santo mais popular do mundo, em nossa cidade em todas as igrejas está sua imagem e temos uma Paróquia Santo Antônio no bairro Patronato. Dia 21, São Luís, que é considerado o patrono da juventude e dos estudantes. Dia 24, Dia de São João Batista, a tradição das festas e fogueiras pelo Brasil. Dia 27, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na rua Castro Alves fica a sede da paróquia desta santa. E dia 29, São Pedro e São Paulo, são os santos mais conhecidos em nossa região.

Solidariedade: o santa-mariense é solidário, mas algumas instituições que acolhem tantas pessoas sempre precisam do apoio, Lar das Vovozinhas 2103-2626. Asilo Vila Itagiba, Asilo Oscar Pithan, APAE, Centro de Apoio a Criança com Câncer, Colibri, Casa Maria, Cededica, Associação de Amigos do HUSM e tantos outros. Sempre que puder ajude permanentemente e não só eventualmente.

Ortopedia Rozaulo: festeja amanhã 41 anos de empresa. Paulo Dias e sua equipe com sua indústria de produtos ortopédicos não comercializa só aqui, mas em todo o país. Fica na José Bonifácio, 2685 e o telefone 3221-8165.

Terço dos Homens: o primeiro local em Santa Maria foi a Capela de Nossa Senhora das Graças, ao lado do Museu do Diácono João Luiz Pozzobon que vai acontecer de 24 a 26 o tríduo e no dia 27 a celebração da missa para marcar os 35 anos de seu falecimento. Mas em inúmeras igrejas os homens estão rezando e um grupo de devotos do São Frei Pio, da Paróquia de Fátima, no dia 23 de cada mês rezam o terço que marca o falecimento de Santo Pio. Contatos para quem quiser participar fale com Jocelito Foletto pelo 3221-3019.

Xandre Vidraçaria: em Capão da Canoa, tudo em vidro. Nesse feriadão se você quiser visitar o seu imóvel e fazer conserto ou troca de vidros é só agendar, pois a qualquer momento ele poderá atender ao seu pedido, ligue 51 99852-1572.

Coronavírus: prevenção acima de tudo. Santa Maria até ontem confirmava 294, suspeitos 2.934, descartados 651, curados 157 e 6 mortos.

Amanhã, feriado: mas os mercados vão abrir até às 12h30. E o comércio das 9h às 18h, não são obrigados, abre quem quer. E na semana para quem gosta de passear teve aumento de 10% da gasolina nas refinarias, na certa chega aqui.

Banda de Música: da EsFAS foi criada em 16 de junho de 1970.