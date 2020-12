Página 12 – Edição 1323

6 de dezembro de 2020

Aluga-se: apartamento com 3 dormitórios em frente ao viaduto da Duque de Caxias no 4º andar por R$ 700,00. Ligue 55 98407-1000.

Natal em Capão da Canoa: por enquanto é bandeira vermelha, mas até lá vai mudar. 10 dias com saída dia 27, apartamento 1 dormitório para até quatro pessoas com sacada, prédio com elevador, churrasqueira e garagem a 2 quadras do mar. Com tudo incluído condomínio e luz por R$ 1.600,00. Ligue 55 98407-1000.

Trezena na Catedral: hoje às 19h com o tema A Imaculada e a Comunicação.