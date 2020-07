Página 11 – Edição 1317

13 de julho de 2020

Ponto da Dieta

A prevenção pela sua saúde, uma vida feliz e saudável requer sempre cuidados especiais e a Paula Reginatto, nutricionista com sua loja na Floriano Peixoto, 1980, com estacionamento tem tudo o que você precisa para sua prevenção e seu bem-estar. Agora totalmente inovada e a prevenção pela saúde passa por aqui também.

Sucessu’s Tecidos e Malhas

É a loja só para recordar em que o principal carro chefe é o tecido em metro, é quase a única e exclusiva em Santa Maria. E além disso tem também os complementos que você precisa. Como diz a marca ‘sua transformação começa aqui’, com qualidade, bom atendimento dentro das normas atuais pela prevenção a saúde e ao bem-estar. Bem em frente a Praça do Caridade na Pinheiro Machado, 2412, vá direto e você encontra o que procura, principalmente estilistas e costureiras.

Pozzobon Agropecuária

Novidades, atualidades, tudo o que você precisar para o seu pet neste inverno, inclusive com veterinário para consultas até na sua casa é só agendar. E o Luiz Pozzobon no dia 24, com experiência nesse segmento de loja comemora seu aniversário. Em anos anteriores a turma da associação dos carros antigos preparava uma festa, agora o distanciamento não permite.