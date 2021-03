Ótica Noal

18 de março de 2021

Neste ano de 2021 comemora 64 anos de atividade, focados em ótica e relojoaria. A empresa foi fundada pelo saudoso Oscar Noal, hoje os filhos dão continuidade ao trabalho do pai, o Luiz Antonio e a Cláudia estão sempre focados em inovar e trazer tecnologia para os clientes, além de sempre dar a assistência e acompanhamento, mostrando que é assim que se forma amizade com os clientes e a fidelização. Hoje conta com duas lojas, na Rua do Acampamento e na Policlínica Wilson Aita, junto ao Hospital de Caridade. Neste mês em especial, trazem promoções para os clientes de até 50% de desconto nos produtos.