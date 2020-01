Os parques de Santa Maria

16 de janeiro de 2020

São tantos, o morro de Santo Antão seria um parque sem igual, lá do alto daria para construir um bondinho ligando com outros morros, mas estamos falando do Parque Vicente Palotti que está só no papel, a congregação Palotina fez a doação desta área nobre com 17 hectares de frente para a BR-158 e com a ponte de concreto que dá acesso ao Cerrito, em frente ao Colégio Palotino, nesta região encontramos uma riqueza de patrimônio e ali está o convento das irmãs de Schoenstatt, a moderna sede da APUSM, lá do outro lado encontramos o Hospital São Francisco que amplia suas instalações e o projeto citado no passado que não saiu do papel, ainda temos também o Bairro da Justiça, para quem não sabe, ali no Planeta Bola tudo chama-se Parque Pallotti. É uma obra que demanda muito dinheiro, mas quem poderia utilizar este espaço? Já imaginaram quantas pessoas passam por dia no Bairro da Justiça, entre a comum estadual e a federal compreendendo juízes, promotores, procuradores e temos ali também o IFF, a secretaria da fazenda do estado, hemocentro e inúmeros escritórios de advocacia, além da parte gastronômica e o hospital São Francisco. Já imaginaram um parque ali com tanta área e estrutura de lazer e gastronomia como atrativos, dificilmente ele saia do papel em razão do investimento, já conversamos sobre isso. Convidem os mencionados neste texto, todos com poder financeiro, principalmente a UFN, que a OAB coordene junte ao judiciário estadual que ajude a construir este parque que será muito útil para quem quiser descansar, caberia até um hotel, quantos vem para seu exercício como advogado. O registro está feito e só falta alguém para levar em frente.