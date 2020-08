Os estudantes

11 de agosto de 2020

Dia 11 de agosto é marcante: dia do garçom, do advogado, do estudante, da televisão e outras datas. O estudante do momento atual acompanhou a revolução tecnológica, o futuro vai dizer se é o correto porque encontramos hoje jovens sintonizados 24 horas por dia na internet. Até pouco tempo pessoas que não sabiam a importância desse canal de comunicação achavam que o jovem era um potencial empresário pela ocupação do telefone e hoje ainda assimilamos a isso. Não se conversa, pouca leitura de livros ou jornais, tudo é via mensagem e agora com a pandemia trabalho em casa, ensino à distância sem o contato físico o que faz as pessoas tornarem-se anônimas, mas tudo será feito virtualmente. Até que ponto será produtivo? E essa nova geração, se não mudarem os concursos públicos que são a cobiça de todos, principalmente a nova geração, pela estabilidade, como serão feitas as provas se forem orais ou em entrevistas? Faltará argumento e conteúdo, porque quem não pratica ou faz exercício de voz na hora de conversar trava e nada sai. Mas é um mundo moderno, prático e estamos convivendo com essa geração estudantil e como é fácil hoje fazer uma pesquisa e um trabalho para o colégio, é só copiar da internet que já vem pronto. Dá até para perceber os mais antigos, aqueles discursos de políticos que vibravam com as plateias hoje terminaram, poucos têm conteúdo para empolgar um auditório. Neste 11 de agosto vamos refletir sobre o estudante de hoje, talvez pelo momento em que vivemos neste ano e que será marcante na história em que as famílias estiveram mais reunidas será que os jovens ouviram os mais velhos? É o momento talvez para uma mudança dos costumes do passado de dialogar e conversar utilizando a tecnologia de hoje.