20 de novembro de 2020

A área da ortopedia e traumatologia tem ganhado cada vez mais espaço e pensando nisso a Clínica Borsatto Saúde Integrada conta com a profissional Larissa Candido, formada em Santa Maria em 2012 fez residência médica em Passo Fundo e voltou para o coração do Rio Grande. Ela destaca a importância dos cuidados básicos desde cedo como uma boa alimentação e a prática regular de atividades físicas sempre respeitando os limites de cada pessoa para evitar a perda de massa óssea e de massa muscular que acabam levando a complicações como tendinite, artrose, lesões por esforço repetitivo. Não é preciso ser rígido, mas manter uma prática saudável e que faça bem para viver bem na velhice. Atendendo adultos salienta que a maioria faz o acompanhamento pós-trauma e cada caso é um caso. Mesmo que a medicação faça parte do tratamento os outros cuidados também são necessários para prevenir futuras lesões. Agende seu horário pelo 55 3028-4758 ou WhatsApp 55 991264593 ou vá até a Rua Duque de Caxias, 1678.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.