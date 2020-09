25 de setembro de 2020

Melão: o Brasil em 2019 exportou 250 mil toneladas. E agora abriu um novo mercado com a China, país que consome 50% da produção mundial. Mas contata-se assim a riqueza do Brasil. E na abertura da Assembleia da ONU no dia 22, o presidente Bolsonaro salientou o quanto o Brasil contribuiu com o mundo em donativos e no agronegócio para exportar alimentos.

Atendimento: algumas lojas deixam a desejar pelos seus colaboradores. Dependendo da cara do cliente não se dá atenção, parece que não fazem questão de vender. Porque deve ser assim? É acomodação. Por isso que querem vender dinheiro, pois o juro é maior, do que vender mercadorias

Farmácias: na minha caminhada dominical passando na Acampamento às 17horas, que em toda sua extensão tem mais de 10 farmácias e nenhuma estava aberta. Em outros tempos todas estariam em pleno funcionamento. O que está acontecendo?

Proteção de dados pessoais: a lei está em vigor e quem consegue a lista de quem encaminha aposentadoria e antes de chegar a carta com o sinal verde já veio a ligação para o empréstimo consignado.

Para os bancos do Uruguai: foi divulgado pela mídia que R$ 200 milhões atravessaram a divisa. Isso que foi dito, imagine quanto passa sem ninguém saber.

Empreendedores individuais: cresce o número de pessoas que procuram trabalhar por conta, seja qual for a atividade. É um bom sinal e como é bom não ter quem mande e sim agir dentro do seu espírito empreendedor. Como é bom começar. São mais de 50 mil novos empreendedores no estado.

Mercados: a rede Dia, com 57 lojas na grande Porto Alegre vai vender as lojas para a Rede Polo. O que será que aconteceu? Bom negócio ou descontentamento com os impostos do estado?

Energia eólica: nós conhecemos em Osório aqueles belos cata-ventos, espalhou-se pelo estado e agora são quase uma dezena de empresas investindo na energia limpa. Bom para quem loca o imóvel, é uma boa aposentadoria e o município fatura com o imposto. Santa Maria com tantos morros não caberia um investimento desse porte? Alguém já fez estudo?

Oração a Nossa Senhora Medianeira

Senhor Jesus Cristo, Medianeiro nosso junto ao pai, que vos dignastes constituir vossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, também nossa Mãe e Medianeira junto a Vós, concedei benigno que todo aquele que, suplicante, a vós se dirigir, se alegre de ter alcançado, por meio dela, tudo o que pediu. Vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.