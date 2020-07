Operadoras

30 de julho de 2020

Seja qual for, geralmente são empresas particulares, mas prestam serviço público, mais especificamente as de telefonia. Sabemos que está acontecendo a troca dos fios pela fibra ótica na cidade, mas não é justo que ao executar o trabalho os fios lá existentes sejam deixados na via pública sujeitos a causar acidentes e são fios de grande volume. Não consigo entender quantos fios são roubados da rede elétrica e os malandros não levam aqueles cabos que são importantes e que estão atirados pelas vias da cidade causando perigo para quem passa como aconteceu recentemente na capital em que um jovem perdeu a vida por ter atingido um fio.

Arborização: é tempo de plantio principalmente de árvores frutíferas. Quem sabe fazemos uma campanha para plantar pela cidade substituindo as árvores gigantes que com suas raízes destroem a calçada. É só passar ao lado do Jornal A Cidade e fazer uma avaliação se a árvore não deveria ter sido sacrificada. As pessoas querem cultivar, entre tantos exemplos, na Tuiuti em frente ao Restaurante Cantina dos Churrasquinhos deve ter sido o proprietário que plantou quatro mudas de árvores. Um belo exemplo que poderá ser seguido.

Sempre se dá um jeitinho: para não perder espaço. Os presidentes da Câmara e do STF são a favor que o magistrado assim que deixar o cargo por qualquer motivo só possa ser eleito oito anos depois. Alguém tem medo do Sérgio Moro, então a pauta é cortar espaço cedo e a vontade de concorrer também. O projeto está em andamento e deverá vigorar a partir de agora, mas o ex-juiz tem direitos adquiridos a não ser que a lei aprovada vá retroagir.

Leilão gracioso: aconteceu ontem no Rio com joias do ex-governador Sérgio Cabral. Quanta bondade as pessoas conseguiram durante os cargos, isso sempre em troca de favores e o povo paga. Quando vamos mudar nossa conjuntura com mais transparência e lealdade?

Carros na via pública: bela ação da prefeitura em recolher, pois em algumas partes eles impedem até a circulação de veículos.

Domingo solidário: domingo em frente à Basílica durante todo o dia mais uma vez entra em ação a solidariedade. Leve que estará um caminhão em frente para recolher e o destino será o Lar das Vovozinhas e após a missa das 18h um show musical.

Dinheiro: isso é a crise. O Banco Central vai emitir cédulas de R$ 200. E não causou medo a gangue da Grande Porto Alegre que fabricou mais de 2 milhões de cédulas. Mas a polícia conseguiu êxito na localização.

Prova de vida: quem tiver mais de 60 anos e é aposentado do INSS anualmente no mês de seu aniversário deve comparecer na fonte pagadora comprovando que está vivo. O prazo terminou dia 30/06, mas foi concedido mais 60 dias que vão terminar no final de agosto. Quem assim não proceder poderá ter suspensos os seus pagamentos.

Bagé: amanhã vão receber o presidente da República. Vai entregar mais de 1 mil imóveis residenciais e uma escola cívico-militar. Como é bom ter um político no Planalto. O projeto vem de longe, o vice-presidente Mourão é bajeense e sempre é bem-vinda uma visita ainda mais quando vem trazer obras prontas.

Serviço público: mesmo que sejam empresas particulares, tem regulamentos públicos, como o caso dos cartórios que só abrem do meio-dia até às 17h com filas e filas, paciência para quem quer ser atendido. Por aqui passa dinheiro, até parece que o estado não precisa. E o INSS que fechou em março anunciou que vai abrir em 24 de agosto, dá para imaginar o acúmulo de processos? E quem está esperando algum tipo de benefício, quando vai ser julgado? Mas se uma empresa não pagar os encargos no dia certo automaticamente ela é penalizada.