Obras públicas

30 de junho de 2020

Como é gratificante ver equipes trabalhando sábado e domingo mesmo diante da pandemia e o prefeito visitando e conversando com os trabalhadores. Mas quero aqui salientar o serviço que vem sendo feito no bairro Menino Jesus, na rua Marechal Gomes Carneiro em frente a rua Senador Cassiano, uma galeria com 40m de extensão e mais de 2m de altura, custaram, mas estão construindo uma obra para sempre que jamais vai causar alagamentos e transtornos para os moradores. Assim deve ser. Em várias partes da cidade encontramos frentes de trabalho. O povo aplaude, as obras são necessárias.

Hoje é importante, termina junho: Mais uma vez o peso do Imposto a pagar, se fosse bem aplicado valia a pena, é só desaparecer os gananciosos que desviaram mesmo sendo dinheiro para a saúde e para salvar vidas. Quando vamos amadurecer, ganhar muito dinheiro, mas com estudo, trabalho digno e sem lesar ninguém. Um mês que marcará a história do nosso país por tudo o que vimos de sofrimento de alguns, pela perda de entes queridos. Uma guerra fria, sem escolhas, e as autoridades com medo tomaram decisões que abalaram algumas pessoas. Tomara que tenha passado, mas o mês em que vamos ingressar a exemplo dos anos anteriores será de muito frio e o agosto também. Para equilibrar a natureza precisa do inverno, mas facilita a contaminação e transmissão de doenças nesta época. Cuide de si, fique em casa e saia apenas para atender a compromissos. E um mês que foi marcado por tantos santos, só que sentimos a pouca divulgação e valorização do que o futuro nos promete dependendo de cada um de nós a beatificação do servo de Deus, diácono João Luiz Pozzobon, conhecido pelo mundo e por aqui pessoas que conversamos pouco sabem dele e nem conhecem o Santuário de Schoenstatt. Também temos aqui Mariazinha Penna, quantos devotos e pessoas que pediram graças, mas que é pouco mencionada. No momento que atravessamos é preciso ter fé, seja qual for o segmento. Bem-vindo o mês de julho, mês do Amigo, que se comemora no dia 20 e da Procissão Luminosa no dia 11 na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de mesmo nome e após celebração de uma missa para os enfermos, idosos e pela amizade que sempre constrói.

Início das aulas: só no virtual, para quem tem e se preparou. É o caso das escolas particulares. Sem matação de tempo e piadinhas, é aula direto, é o futuro pela frente. O coronavírus mandou o povo se reinventar e restaurar o mundo, poderemos ter num futuro tão breve somente aulas online e acabar com as presenciais. Alguém pergunta: o que farão com tanta estrutura montada? É muito simples, os colégios particulares de internatos no passado acabaram, mas os prédios estão aí com aulas presenciais ou outras atividades. É um mundo novo que estamos vivendo.

Cohab Nova Santa Marta: conhecida a história das invasões do passado. Pessoas construíam casas, ganharam água e luz para instalar, ruas e avenidas algumas calçadas, asfaltadas e iluminadas e agora pela regularização fundiária a prefeitura municipal conduziu o processo e está sendo entregue a partir de ontem 4,2 mil matrículas. É uma cidade, é muito imóvel quantos municípios do estado tem 2 mil habitantes, nos nossos cálculos aqui tem mais de 10 mil pessoas, é um bom reduto eleitoral. Mas o mérito de conseguirem realizar o sonho das pessoas, mesmo que seja para uso, é deles e é um documento que permite até fazer empréstimos bancários e que eles se sentem felizes depois de tanta espera por receber o documento. Conheço a região e por ser corretor de imóveis sei dos problemas ali existentes, mas cada um agora melhora seu imóvel e adquire autoestima. É uma conquista inédita principalmente pelo número de beneficiados. Ao longo dos anos uma batalha e a tristeza de cada morador agora, pois vão começar a apagar o IPTU, mas também podem cobrar do executivo os investimentos nesta região e o PAR que não concluiu ruas e avenidas é hora de buscar recursos para investir e concluir o que foi iniciado. A região é muito bem servida em serviços inclusive em lazer e educação.

Vacinação: vai ser colocada à disposição para toda a população, aqueles que ainda não foram contemplados. Vai até o dia 30 de julho, não deixe para a última hora. Nada a ver com o coronavírus, mas ela segura resfriados e gripes que são ingredientes causadores do surto.

Mídia gaúcha: divulgou que o ministro Tarcisio Freitas, da Infraestrutura, vai entregar quase 10 km da duplicação da BR 116, bem como a liberação do viaduto de 4km na travessia de Santa Maria. Sinal verde, só que por ser um ano eleitoral as inaugurações são por parte, o viaduto da Hélvio Basso está com uma pista pronta, mas vai ter dois sentidos. No final de semana trabalharam intensamente na instalação da rede elétrica e os postes metálicos já estão em seu lugar. Quanto benefício vai trazer para o trânsito, só que quem vem na 287 e quer ingressar na Hélvio Basso a lateral requer com urgência melhorias no asfalto.

Só para lembrar: último dia para entrega do Imposto de Renda, não tente pagar a primeira parcela nas lotéricas porque elas não recebem, só os bancos.

Respiradores: constatamos que em alguns estados reduziu o número de infectados e na certa vai sobrar esse equipamento. Que o estado peça emprestado. É de suma importância.

Câmara de Vereadores: a discussão sobre a abertura do impeachment de Pozzobom. Sentimos um clima de bom senso inclusive a oposição, são políticos conscientes no momento em que vivemos é hora de construir e não destruir. E o resultado de hoje dos vereadores vai dar uma virada de 90° nos pré-candidatos a vice-prefeito. Temos na mente o que vai acontecer, mas mais adiante falaremos.

Ministro da Educação: nem tomou posse e já está na corda bamba. Porque deve ser assim no país? As pessoas só querem destruir e não construir. O que importa ter um título ou não.

Chuva: previsões de muita água hoje, fique em casa evitar o trânsito é tudo. Principalmente na travessia urbana.

“Fortaleça a fé e a amizade, elas constroem”



Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos enfermos e idosos, peça a ela sua intercessão. E no dia 11 de julho, às 20h30, na Paróquia da Ressurreição o Padre Bertilo Morsch vai celebrar a missa que será transmitida pela Rádio Imembuí. Acompanhe de onde você estiver pela 101.9. É tempo de pandemia, fique em casa. Realização Jornal A Cidade, Rádio Imembuí e o Santuário de Lourdes, eles estão conosco: Pampeiro, CFC Padre Reus, Sicredi, Expresso Medianeira, Floricultura Yamamoto, Sindisama, Imagem Vidraçaria, Casa EPI, Distribuidora Beliva, Agropecuária Pozzobon, Casa do Pastel, Sercimaq, SM Fibras, Sislimpa, Construtora Jobim, Vera Cruz Restaurante, Madeireira Cerrito. Dúvidas 55 98407-1000 com Roveda.