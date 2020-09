Obras públicas

21 de setembro de 2020

A travessia urbana tem verba, tem serviço e está em andamento mesmo lentamente, mas quem passa pelos viadutos contempla o tamanho do projeto e a espera pela conclusão. No trevo das rodovias falta complementos, mas muito em breve teremos as duas pistas abertas. Bem como na parte oeste em que continua o trabalho.

Obras municipais

Mesmo diante da pandemia com vários empecilhos, projetos estão sendo executados, têm recursos e são serviços necessários para a cidade. em ambos os casos é necessário maior rigor na fiscalização que em algumas partes deixa a desejar e com a chuva na semana devemos ter em breve a volta dos buracos. É bom destacar a obra do Bairro Menino Jesus na Rua Marechal Gomes Carneiro. Um sonho dos moradores que agora se transforma em realidade.