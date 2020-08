Obras no centro

5 de agosto de 2020

Por toda parte, inclusive a duplicação. O clima e o tempo colaboram só que a falta de chuva pode trazer problemas no verão e a falta do frio prejudica a safra do trigo que muito foi plantado e aguardamos a colheita no final do ano. A você que mora em Santa Maria deixe o carro na garagem e se for ao centro evite passar onde tem obras na Riachuelo e na Serafim Valandro vai ter transtornos, economize tempo, ande a pé ou de Táxi Legal, principalmente ao cair da tarde quando o comércio fecha as portas. E nós estamos encerrando a edição que já vai para a gráfica e amanhã cedo circula o jornal A Cidade sempre com a pauta positiva e valorizando o que é daqui. Antecipadamente quero agradecer a todos aqueles que elegeram o Jornal A Cidade para levar sua mensagem comercial por toda parte, ela faz história e arquivo. E hoje o nosso abraço ao Fernando Zamberlan e a Margarida de Azevedo, entre tantos aniversariantes dessa quarta-feira com um céu de brigadeiro.

Motoqueiros: é necessário chamar aqueles que andam em alta velocidade, porque parece que vai acabar o mundo, principalmente para alguns da tele-entrega. Tem que haver mais fiscalização para evitar acidentes.

Mercado público Porto Alegre: a prefeitura teve sinal verde do magistrado para levar adiante os caminhos para a concessão e assim com rapidez a capital vai ter aquele patrimônio recuperado e útil para as pessoas. E a GARE e seus espaços daqui, ninguém comentou na semana sobre o assunto como está.

Iluminação: entre a Duque e o trevo da 392 em obras vários postes estão às escuras. Não pagaram a conta, levaram os fios ou teve problemas? Porque aquele percurso é muito bom quando está todo sinalizado.

Beatificação: é a esperança que o devoto ou seguidor carrega consigo de pessoas que estiveram conosco e por um motivo ou outro nos deixaram, jovens ou idosos, e o caminho é aberto para sua beatificação. Alguns com trabalho contínuo e permanente vão adiante e outros mais na lentidão pela falta talvez de uma liderança. Queremos mencionar dois fatos: Mariazinha Pena – nasceu em 13 de abril de 1933 e faleceu em 11 de outubro de 1953, ela tem seus seguidores para quem conhece o túmulo no Cemitério Municipal local é o indicativo de quanto as pessoas pedem a sua intercessão por algum motivo, mas pouco se fala em preparar um processo que deve ser juntados documentos e depois encaminhado à Roma.



O segundo João Luiz Pozzobon, o pregador que desde 1950 carregava a imagem da Mãe-Rainha caminhando e visitando casas e órgãos públicos sempre focado no terço, pai de família com 7 sete, cinco vivem em Santa Maria com suas famílias, vários países do mundo conhecem a história, os do Mercosul são os que mais rezam pela sua beatificação e temos aqui essa riqueza do lado positivo, segmento de fé e muitas pessoas não propagam esse trabalho e nem valorizam o momento em que Santa Maria vive. Quase 10 anos que o processo está em Roma para análise. Para ambos os casos aqui mencionados se faz necessário milagres, as pessoas precisam pedir o que precisam e após obter as graças comunicar à comissão que conduz os processos. Sabemos que o turismo religioso é forte e atuante, muito mais a partir desse ano com a pandemia, o quanto as redes sociais ganharam seguidores e as famílias unidas passaram a rezar mais dando uma demonstração que através da fé e pela intercessão do santo que elegemos para nos acompanhar chegaremos em algum lugar. Para quem conhece o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, do Pai Eterno em Goiás, de Santa Madre Paulina em Santa Catarina, se impressiona com o número de devotos que vão a este santuário durante o ano todo, o que transforma-se também em receita para o município e as pessoas devotas sentem-se agraciadas e felizes no seu viver.

