Obras municipais

A pandemia não impediu a continuidade. Visitei na semana a Rua Marechal Gomes Carneiro, no bairro Menino Jesus, quantas reportagens realizamos a respeito da gravidade e o acesso da Rua Senador Cassiano, buracos, a pracinha liquidada, convido o santa-mariense para visitar a obra em andamento. Impressiona a grandiosidade e um serviço para nunca mais acontecer alagamentos, a galeria tem uma dimensão enorme, a estrutura que vem sendo construída é de primeiro mundo e os moradores aplaudem, essa veio para ficar. Não estou aqui prestigiando em época eleitoral, mas o que falo são verdades, não importa o partido para mim e nem quem ocupa os cargos, quero salientar sempre o lado positivo e o que é bom para a cidade e ao mesmo tempo, se tiver que criticar o farei, assim como fiz esses dias em que abordei que as obras públicas devem ter maior qualidade, começar e terminar, além da fiscalização. Esse é meu papel, alertar.

Oração Nossa Senhora da Imaculada Conceição

Mãe de Deus e Mãe nossa, que pelo privilégio de vossa Conceição Imaculada, fostes enriquecida de graças e virtudes diante de Deus e dos homens, nós vos saudamos.

Louvando a Santíssima Trindade, fonte de vossas grandezas e prerrogativas, vos pedimos que nos ajudeis a viver, nossa vocação de verdadeiros cristãos, fiéis a Deus e obedientes à Igreja de Cristo.

Mãe e Padroeira nossa, abençoai a todos os vossos filhos e fazei desta paróquia que é vossa, uma Verdadeira Família de Deus, para que haja um só coração como é o desejo do pai.

Virgem Imaculada abençoai-nos na vida, salvai-nos na morte, acolhei-nos na eternidade. Ave, Maria.

— Ela é padroeira do nosso município e sua festa é em 11 de dezembro, encontra-se na Catedral Metropolitana, vamos rezar e pedir sua intercessão para que o coronavírus acabe para que cada um possa atingir seus objetivos.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Bella Trento.