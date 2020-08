Obras municipais – Edição 1318

8 de agosto de 2020

Há vários meses a preocupação do município é cada vez mais fortalecer a estrutura material e pessoal para enfrentar a pandemia. Lamentamos só que não conseguiram equipar a contento o Hospital Regional. Mas estamos na esperança que o presente vai longe e assim o coronavírus vá embora. A prefeitura continuou levando adiante suas frentes de trabalho, seus projetos, suas ações e é evidente que tem dinheiro, mesmo que seja federal, mas ele está aqui contemplando as empreiteiras e cada uma corresponde ao que foi contratado. Achamos, no entanto, que faltaram projetos mais audaciosos e um maior acompanhamento na fiscalização do que vem sendo feito. Percorrendo a cidade por toda parte encontramos trabalhos.

O asfalto da Riachuelo e da Serafim Valandro: é fundamental a camada do produto, só que deveriam começar e terminar e não construir em prestações, o que importa é que está acontecendo. O importante é que nos finais de semana, geralmente, as obras estão em andamento.

Bairro Menino Jesus

Do sonho à esperança e às obras na rua Marechal Gomes Carneiro. Um túnel que jamais vai incomodar pelo tamanho e pelo quanto vem sendo feito neste local. É uma solução definitiva e para quem não conhece é um bairro próximo do centro e importante para todas as atividades.

Equipamento nas praças

É lamentável que vândalos destroem equipamentos, iluminação das praças que são tão importantes para qualquer atividade física. Visitando algumas na semana a do Parque Dom Antonio Reis é uma lástima ver postes sem lâmpada e sem suporte porque alguém levou, os equipamentos com ferrugem, sem parafusos que também devem ter sido levados. Se faz necessária uma parceria entre a prefeitura e moradores para que pelo menos fiscalizem o vandalismo. E a prefeitura que tenha uma equipe para dar manutenção às praças mesmo que seja com verba federal, é um patrimônio público.

Interior: tempo bom, sem chuva, é o momento das máquinas patrolarem as estradas municipais que não são poucas.

Grandes obras: a prefeitura acompanha a perimetral às margens do Cadena e a parte sul e os usuários aguardam o projeto da Perimetral da 392 até os Pains, está no tempo de ser finalizado, bem como, a situação da GARE. Não percam tempo para que isso aconteça em breve. E a licitação para as obras de revitalização de parte do Parque Itaimbé e outras.

Prefeitura: preocupa-se com a saúde, mas cada secretaria procura fazer a sua parte para que a máquina funcione. E neste mês em que se comemora o dia do Patrimônio Histórico, uma extensa programação que começa no dia 17 e vai até o dia 22.