O soldado brasileiro

6 de agosto de 2020

Na passagem de comando da 3ª DE a presença do General Sinott que saiu, do General Hertz que assumiu e ao centro o General Pujol, comandante do Exército dos Estados do Sul.

No dia 25 de agosto de 1803 nasceu Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, já com 15 anos iniciou a vida militar galgando vários postos com rapidez e participando na época do país turbulento em termos políticos de combates e batalhas, enfim não reinava a paz. Em 1962 por decretos presidenciais foi proclamado o patrono do Exército tendo por base a data de seu nascimento. O Exército Brasileiro coma missão de manter a paz e a ordem juntamente com as outras Forças Amadas destaca-se e nossa cidade tem o privilégio de acolher aqui sob o comando da 3ª DE na Região Central aproximadamente 15 mil militares que estão espalhados nas 47 organizações militares. Em vista do Centro de Blindados torna-se cada vez mais Santa Maria uma referência nacional em efetivo, potencial e material, e pelos serviços relevantes que o Exército vem prestando principalmente nas ações sociais e quando é chamado nas emergências lá estão os militares. A 3ª DE com sede na Venâncio Aires a partir do mês de julho assumiu o comando o General Hertz Pires do Nascimento, natural do Rio de Janeiro com passagem por várias unidades do país e cursos e trabalhos no exterior. Deixou o comando o General Sinott que vai para a reserva e que por muito tempo serviu em Santa Maria como militar e na certa vai adotar a cidade como sua residência pela amizade que conquistou e a forma como conseguiu o entrosamento com a comunidade.

Aniversário: hoje a 3ª DE comemora o seu aniversário de 112 anos. Anualmente acontecem solenidades tanto hoje como no dia 25, mas neste ano as cerimonias serão restritas internamente ou por lives. O importante é registrar essas duas datas e o reconhecimento do povo pelo Exército e a simpatia por ele e pelos relevantes serviços que tem prestado a nação.