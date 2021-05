O MUNDO CATÓLICO:

13 de maio de 2021

Inicialmente domingo foi dia das mães, esperamos que tenham tido um bom encontro. No dia 11 foi aniversário de Dom Hélio na Paróquia. Neste dia anualmente acontece a procissão e a benção para saúde. A data comemora-se 11 de fevereiro, mas aqui nesta paróquia é no último domingo de maio, qual não teremos em razão da pandemia. Terá dia 30 risoto e galeto para levar para casa. Comece a planejar. Registramos pouca gente. Agora a noite Santa-mariense percebi lotação por toda parte. E não faltou a extensa página policial. Mas quem faz a trezena Santo Antonio que são três dias, bem como faz a novena do dia 1º ao dia 13 à Nossa Senhora Medianeira. Quem puder compareça a sua igreja. Rezando sempre pelo fim da pandemia e pela saúde de quem quer voltar para casa.