O mês das formaturas

10 de janeiro de 2020

Antigamente elas aconteciam em Santa Maria no mês de dezembro, mas era só da UFSM e da FIC. Pelas mudanças elas acontecem em janeiro e fevereiro, finais de semana com bons eventos e a cidade se movimenta em todos os segmentos, qual a família que não vem prestigiar um formando? Se ele não tem uma boa base e aproveitou os estudos irá se perguntar o que fazer com o diploma. Sejam bem-vindos os familiares para nossa cidade e parabéns para quem conquista este primeiro degrau da vida, a formação deve ser continua e permanente para ser sempre um bom profissional. Entre tantas, formatura hoje do curso de direito da FADISMA e após, é evidente que teremos a confraternização.