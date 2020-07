O Jornal A Cidade até breve

14 de julho de 2020

Pela conjuntura econômica atual e a constatação e preocupações com o setor empresarial também somos atingidos. Possuímos uma empresa que presta serviço, mas também precisa de receita para se manter em condições. Enquanto perdurar o momento atual pedimos a Deus que não venham mais enchentes e vendavais que devastaram algumas cidades e deixaram os moradores com duas preocupações, o coronavírus e milhares de famílias para recuperar um local para morar. O nosso até breve poderá acontecer até o dia 6 de agosto, véspera de dia dos Pais, nos próximos dias após avaliação do momento atual vamos decidir, mas esperamos que os amigos, já que estamos próximos ao dia do amigo, nos confirmem um espaço reservado para assim podermos planejar a edição de dia dos pais. Deixamos livre e espontânea a vontade do anunciante, pois ele sempre sabe a quem escolher. Temos a oferecer o jornal dia 6 de agosto, o nosso espaço na Rádio Imembuí com três citações diárias e nos sábados 120 minutos de rádio ao vivo. E diariamente aqui em nosso site uma página com informações do dia e o nosso reconhecimento da publicação das marcas em forma de rodízio dos anunciantes. O jornalismo de hoje necessita muito do lado positivo para transmitir o bem-estar e a autoestima que vai agregar para suportarmos o quadro atual.

Liberdade de pensamento: festejada hoje. Faça sua avaliação na conjuntura política nacional e os escapes jurídicos que os infratores buscam sua defesa e acabam levando vantagem. Um fato me chama a atenção, faleceu o ex-deputado federal, Mauer, do Paraná, estava cumprindo a prisão desde o ano passado em uma penitenciária do Paraná. Dia 7 de julho baixou hospital e agora faleceu, ele contraiu na prisão ou no hospital? Por várias vezes seu advogado pediu ao STF a prisão domiciliar que lhe foi negada. Imaginem agora a causa jurídica que este fato vai causar.

São Camilo de Lellis: padroeiro dos enfermeiros. Fundou a ordem dos Ministros dos Enfermos (Camilianos), destinada a construir hospitais e atender os doentes.

Ministério Público do Trabalho: Santa Maria foi a primeira cidade a criar o MPT em 14 de julho de 2005 atendendo a região central. Foi no início da interiorização do ministério no estado.

Deputado Jerônimo Goergen (PP): foi o que deu ideia dos festivais nativistas em tempos de pandemia via lives. Trabalhador, agora apresentou uma emenda na MP 990, que recursos da Lei de Incentivo à Cultura também sejam para beneficiar os artistas.

Santa Maria, tempo bom: Obras em andamento, o que não falta são ocorrências policiais e a solidariedade dos doadores em campanhas, mas com esse sol é necessário que a prefeitura planeje operações tapa-buracos com maior resistência. Quem está lembrado há pouco tempo foi feito um conserto na rua General Neto e o asfalto cedeu, foi tudo por água abaixo. E no domingo a Della Pasqua com toda sua estrutura gigante estava fazendo um conserto adequado ao local.

Aniversário: amigos para serem lembrados e hoje Roberto Zorzan que por mais de 25 anos dedicou-se ao Sicredi, foi presidente, com sua equipe e seus parceiros construiu uma estrutura que é um cartão-postal para Santa Maria, agencias novas, equipes qualificadas. E o atual presidente Pedro Ferreira deu continuidade e aí está essa cooperativa e o quanto o agronegócio prospera por toda parte. Roberta festeja seu aniversário nesse 14 de julho, hoje recolhido no seu sítio e como agrônomo desempenhando seu papel.

Foto de arquivo – Roberto ex-presidente e aniversariante, Pedro Ferreira o atual presidente e seu vice Renato Marin

Nossa pauta é positiva: e quando tomamos conhecimento que o Royal Plaza está investindo em novos parceiros enaltece o trabalho que fazemos sempre valorizando o empresário. As novidades são: Pastellare e quiosque da Tim, na Praça de Alimentação, ainda no terceiro andar a Andiele Porto Store traz opções em moda feminina e fitness. No segundo andar a Hering Store, no entretenimento o Quiosque Com Tensão, e a Corvus Bookstore. E no primeiro andar a loja Olá Flor vai agregar ainda mais ao setor de moda do shopping.

Prefeitura doa alimentos: 2,2 mil cestas básicas serão doadas pela prefeitura à famílias de estudantes da rede municipal nas próximas semanas. Isso equivale a 35 toneladas de alimentos que foram adquiridos pelas escolas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).