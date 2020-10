O feriadão

15 de outubro de 2020

Por motivos técnicos não postamos terça e quarta, pedimos escusas, mas queremos registrar o final de semana em dois aspectos:

A) Espiritualidade: aos devotos de Nossa Senhora Aparecida, a grande festa no dia 12 no Santuário Nacional após a novena sem presença de público, mas as redes sociais contemplaram aos devotos e aqueles que acompanharam as cerimônias. E o lado positivo é a mensagem de fé diante da conjuntura atual, parece-nos que alguns perderam o amor com a vida, o trabalho e com a ética. Em Santa Maria a Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Bairro Tancredo Neves também realizou o tríduo e no dia 12 a missa presencial, sempre obedecendo o rigor dos decretos. O pároco padre Celito Moro com entusiasmo e após a celebração os fiéis formaram uma roda aplaudindo a padroeira do Brasil. E a comunidade deste bairro preparou risoto e galeto para levar para casa.

B) Lazer: na região da serra faltou espaço para acomodar a todos, mas o litoral não se preparou e não esperava tanta gente, hotéis lotados, sem falar de quem tem imóvel na praia e na rede gastronômica longas filas e não puderam contemplar a todos, pois não estavam preparados. Quem viu a ida e a volta do trânsito teve uma ideia do que tivemos. É um alerta par ao feriado do final do mês, para que se preparem, quem pode tem fome de sair de casa. E na fronteira principalmente em Rivera e Livramento o comentário é único de que de toda parte apareceram excursões, mesmo diante do valor do dólar. Cada um escolhe o que fazer e onde ir, o país é democrático, é só acompanharmos a conjuntura política nacional que poderemos ter uma pequena ideia do país em que vivemos e que assim mesmo não quebra.

Hoje, 15 de outubro: no lado religioso Santa Teresa de Ávila, a santa que criou dezenas de mosteiros, e no dia 1º de outubro foi de Santa Teresa do Menino Jesus, e para quem participa da cerimônia da catedral neste mês a imagem de Santa Teresinha faz parte das celebrações. E que ela interceda lá no céu junto a Deus para proteger, fortalecer os professores que hoje é o dia festivo para eles e o quanto é importante a educação nesse país. E diante da realidade atual, da confusão se volta às aulas ou não lá estão os professores parabéns a todos os educadores. Hoje também é o dia de lavar as mãos, mais do que nunca necessário neste ano. E também da produtora rural, a importância da mulher no agronegócio.

Ao nosso parceiro: Valnei Vieira Baterias Multimarcas pelos 54 anos de empresa. Sem cores partidárias, atuação efetiva no Clube Dores, empreendedor, visionário pelo crescimento da cidade, comemora seu aniversário nesta data. E dentre tantas visitas recebeu na sua empresa hoje o seu amigo e parceiro Adão Fighera, do Banco de Alimentos. Acompanhe a entrevista sábado na Imembuí.

Paradão Kids: neste sábado haverá arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos nas agências do Sicredi Camobi, Avenida Dores e Tancredo Neves em formato drive-thru das 10h às 17h. É obrigatório o uso de máscara. A ação integra o Outubro da Solidariedade e os produtos serão entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Capão da Canoa: o feriadão foi atrativo, prepare a temporada. Alugue agora para conseguir bons preços, temos 1 dormitório para até 4 pessoas com sacada, churrasqueira, elevador e garagem a duas quadras do mar, bem no centro. Ligue 55 98407-1000.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.