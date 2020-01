O drama da falta de água

7 de janeiro de 2020

Nem falamos sobre o padecimento do arroz principalmente e outras culturas que precisam da água em todo o estado, mas em Santa Maria até agora não foram apontados os motivos do surto, apenas indagações, a prefeitura solicitou hoje mais exames técnicos. Pessoas que pagam mensalmente sua conta não tem o precioso líquido em casa, mas não é só aqui, a mídia de hoje mostrou o drama de quem chega em Gramado pela falta de água. Lamentamos a lei que proibe os poços artesianos, em alguns locais os poços foram lacrados e se forem colocados em funcionamento poderão incorrer em multa gravíssima, é necessário enquanto permanecer a situação, se utilize o poço artesiano. O parlamento deve criar leis e mecanismos para que isso aconteça, já que a Corsan não consegue atender a contento, tem planejamento mas é a longo prazo, é tão dramática a situação que a estatal com sede na capital, mas com água comandada pela prefeitura, que agora 18 cidades recentemente assinaram contratos com parcerias com o setor privado. Todos os dias existem denúncias graves pela mídia local pelo mau cheiro e água suja, onde está a vigilância sanitária e as instituições que defendem o contribuinte?