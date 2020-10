21 de outubro de 2020

Vivemos a primavera, mas também uma estiagem e se recordarmos o início do ano antes da pandemia o quanto prejudicou a produção e o resultado em vários segmentos durante o ano foi constatado. Inclusive o trigo que já está sendo colhido em algumas partes nem amadureceu, esse calor poderá causar transtornos. Está acontecendo o plantio do milho que com a falta de chuva quem planta perde e não vai produzir, portanto precisamos meditar e mais um alerta a necessidade do estado e dos poderes públicos permitirem com facilidade a construção de barragens e poços artesianos, é uma prevenção para salvar o que vai ser plantado. Observamos o quanto cresceram os investimentos na energia eólica e no aquecimento solar e lembramos que no passado quantas usinas existiam para atender as comunidades com sua barragem e seus equipamentos. Mas na região de Tupanciretã e Quevedos está voltando, assim deve ser, a iniciativa privada investindo para garantir água e luz para um futuro talvez não tão distante. Hoje o dia amanheceu nublado e com vento que perturba o bem-estar.

Beatificação: o papa Francisco no dia 10 de outubro beatificou Carlo Acutis que desde os 7 anos já evangelizava, depois foi acometido por leucemia e aos 15 anos faleceu. Sua beatificação aconteceu na Basílica São Francisco de Assis, seus pais são italianos, mas ele nasceu em Londres em 1992. A data deste jovem foi determinada em 12 de outubro porque um dos milagres invocados foi da família de um menino brasileiro de Mato Grosso do Sul. É um exemplo de fé e devoção que na certa servirá como exemplo pelo mundo conturbado de hoje.

Dermapele Farmácia de Manipulação: foi no 21 de outubro de 1996 que Marister Rigon, graduada em Farmácia Industrial abriu a primeira loja na Rua Pinheiro Machado, 2380 e hoje estabelecida em pontos nobres da cidade.

Lombadas de concreto: estamos regredindo, com tanta tecnologia o DAER anuncia a instalação de lombadas de concreto até na Faixa Nova, vai provocar engarrafamento. E em outros locais também está prevista a colocação. Esse tipo de controle em nada educa, pois as camionetes e caminhões passam direto, se tivesse a lombada eletrônica o estado faturaria e o motorista de longe constataria a fiscalização. Não se fala em duplicação e nem iluminação e sim na volta ao passado, mas oficinas e borracharias batem palma pois vai aumentar o consumo. Afinal de contas, quem manda nas rodovias estaduais o DAER ou a EGR?

Agradecimento: volta dos eventos, o atendimento nos buffets e os consumidores agradecem. Vamos começar uma nova forma de viver. Que bom que o empreendedor será privilegiado.

Positivo: Cruz Alta abriu oficialmente a colheita do trigo recentemente e agora Júlio de Castilhos fez a abertura oficial do plantio da soja. Esta região é uma referência no estado no agronegócio.

Repercussão: o que não falta na região e em Santa Maria são comentários positivos e negativos do debate dos candidatos a prefeito na segunda-feira, isso é muito bom, pois o povo está atento para saber escolher os melhores.

Senador: com o dinheiro na cueca, diz ele que era para pagar os funcionários, pediu licença por 120 dias, dando uma trégua assim ao judiciário. Não precisava convocar o suplente, mas sempre tem o fato jurídico que abre porta a todos, ele cancelou a licença e encaminhou outra de 121 dias, assim o Senado pode convocar o suplente que vai receber todos os direitos do licenciado, tudo em família pois o suplente é seu filho.

Isso é muito bom publicar: e não as malezas políticas nesse país e os comentários sem nexo de alguns candidatos. O frigorífico de Júlio de Castilhos volta a abater e vai gerar centenas de empregos. Esse tipo de informação tem que chegar aos poderes constituídos e a alguns gestores públicos sobre o quanto a produtividade faz bem a todos nós.

