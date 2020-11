O centenário

24 de novembro de 2020

Um abraço ao amigo: Aribides Pereira pelo seu centenário nesta terça-feira. Ex-combatente, com vitalidade, saúde e disposição. E ao seu lado a esposa Nair e a família e também o filho Ademir. Justa homenagem também e o reconhecimento do Exército Brasileiro através da 3ª DE. É uma gratidão pelo serviço prestado.

Eleições domingo: vamos limpar o campo, a imagem negativa para positiva, quem não foi votar no dia 15 devem o fazer agora. É triste em sabermos o quanto lutamos para termos 2º turno, movimentos e somente 132 mil compareceram para votar. Dentro da parte legal até os que passaram dos 70 vão cedo e votem, quem votou mal elegemos 21 vereadores, agora não adianta reclamar porque tem eleitos que não conhecem Santa Maria. São quatro anos. O seu voto poderá ser importante, em quantos municípios no Brasil a vitória foi por um voto. No domingo à noite queremos ver Santa Maria no pódio, pois quem tem condições compareceu para votar em quem quiser. E vamos acabar depois com as reclamações de que o vencedor não correspondeu as promessas de campanha. Aquela mensagem de que não vota e paga a multa não está contribuindo com a democracia. É preciso valorizar o seu título e o seu voto. Vamos fazer uma corrente positiva de motivar quem não foi votar, quem vota em branco ou quer pagar a multa. O que vale mesmo é o seu voto secreto. Continuarei com essa campanha até domingo. Também sou forasteiro, mas igual a mim quantos aqui estão e foram bem acolhidos. Vamos corresponder.

APOIO: Vidraçaria Miragem, CFC Padre Reus, Construtora Jobim, Pampeiro, Expresso Medianeira, AM Brum Assistência Familiar e Funerária Angelus, Ravanello Restaurante, Desinservice, Clínica Borsatto, Dr. Adair Marques, Sislimpa, Sicredi, Casa do Pastel, Floricultura Yamamoto, Sercimaq, Labivida, Pozzobon Agropecuária, Auto Ivo Multimarcas, Churrascaria Bovinu’s, Restaurante Estância do Minuano, Mecânica Manfio, Irmãos Bissacotti, Sucessu’s Tecidos e Malhas, Churrascaria Tertúlia, Agafarma Camobi, Walter Beltrame, Sibrama, Aguativa, Redemac Potrich, SM Fibras, Ponto da Dieta, Santa Catarina Transportes, Pizza You, Mecânica Medianeira Randon, Vigilare, Madeireira Cerrito, HCAA, Duque Auto Posto, Unimed, Moinho Santa Maria, Loja Safira, Frazzon Iluminação, Restaurante Vera Cruz, Ponto das Pedras, Multipress, Beliva Distribuidora, Posto São Marcos, Guigu’s Gás, Casa do EPI, Rodas e Cia, Bella Trento.