O amor constrói

12 de junho de 2020

É hoje, o Dia dos Namorados foi criado no Brasil para movimentar o comércio só que com a pandemia o consumismo está sendo rigorosamente administrado, não é mais aquela bonança. As pessoas sentiram a ameaça do emprego, a redução da produção, negociação em tudo e para quem é consciente, quer viver com tranquilidade, de agora em diante teremos pela frente rigorosas mudanças nas próprias famílias e aqueles que tem um fixo mensal com os aumentos da gasolina que vem vindo terão que reduzir as viagens de carro. O importante neste dia 12 é recordar, memorizar e refletir o que passamos em dois meses e o que virá pela frente. Ouvindo na Rádio Imembuí na terça-feira, Tomaz Bortoluzzi, a calamidade atinge duas categorias a morte e o luto das pessoas e a segunda vítima em grande parte é o CNPJ de empresas, que alguns não vão resistir. Portanto, escolha o melhor para hoje, talvez diferente do ano passado, mas marque a data que é de suma importância e peça Santo Antônio rogai e intercedei por nós, é o santo mais popular do mundo e não tem um segmento que não recorra a ele pedindo a sua intercessão. Hoje celebre o Dia dos Namorados e amanhã acompanhe as celebrações a Santo Antônio.

Programa A Cidade: na quarta-feira circulou o Jornal A Cidade com aquela frase ‘Até breve’? No entanto você pode nos acompanhar, inclusive os anunciantes do jornal em nossa página diariamente aqui sempre com informações da nossa cidade. E os investidores do nosso trabalho terão destaque de suas empresas também durante a semana com chamadas diárias e no sábado das 10h às 12h ao vivo, com live pela Rádio Imembuí. E amanhã nos acompanhe na pioneira, Roveda, Luiz Vargas, Carlitos e o assessor Magrão para as externas. E estamos sempre de plantão pelo 55 98407-1000.

Flor de Lis: qualidade, variedade, bom preço é na Acampamento, 499 e hoje Dia dos Namorados um presentinho vai bem.

Floricultura Yamamoto: aqui você tem as flores que procura para levar ou pedir para entregar para alguém. No dia 18 são 50 anos atendendo os namorados principalmente no dia 12. Entrega sem custo, mas é bom visitar a loja para escolher melhor, 3027-3133.

Vera Cruz: há mais de 75 anos os portugueses criaram o famoso galeto e é uma marca em nossa cidade. a única casa especializada no interior do estado, mas também com uma carta de escolhas para o à la carte é farta de opções, inclusive com camarões tipo litoral. E para sua comodidade a tele-entrega tudo é facilitado pelo 3222-0606.