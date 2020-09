O 7 de setembro de 2020

7 de setembro de 2020

As crianças, jovens e até os adultos não vão contemplar nesse feriado nacional os desfiles cívicos-militares com as bandas. Passou no final de semana a Tertúlia, neste ano diferente, mas por lá desfilaram talentos e quem assistiu mesmo à distância aplaudiu. Pelo menos mantivemos a cultura gaúcha no pódio. Mas assim mesmo hoje prepare as crianças para o desfile em casa mesmo, porque elas vão sentir o valor da bandeira nacional, o Hino da Independência, pais e professores contem a história que esse ato de D. Pedro I não chega a 200 anos, são 198, é jovem ainda, mas há muito para construir, limpar e produzir. Cante o Hino Nacional e o Hino da Independência e nunca perca a esperança, porque quando a mídia divulga a riqueza do agronegócio no país adquirimos autoestima sem limites. E parabéns a todos que fazem aniversário nesta data tão importante, em especial ao deputado Valdeci Oliveira.

Independência do Brasil

Dom Pedro proclamou em 7 de setembro de 1822 às margens do Rio Ipiranga a independência rompendo a ligação com Portugal e pondo fim aos 322 anos do domínio colonial exercido pelo país europeu. Ela foi resultado de um desgaste nas relações entre os colonos brasileiros e Portugal, tudo começou com a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 180, que foi motivada pela invasão de Portugal pelas tropas francesas. O processo não foi pacífico e houve resistência com batalhas em locais como Bahia, Pará e Cisplatina (hoje Uruguai). Como nação independente o Brasil se organizou como uma monarquia e D. Pedro foi aclamado e coroado como imperador do Brasil, por isso passou a ser chamado de D. Pedro I. As comemorações da data no país acontecem sobretudo envolvendo desfiles cívicos-militares. Nas grandes cidades o Exército marca presença, assim como as Forças Armadas e os veteranos da Força Expedicionária Brasileira que lutaram na 2ª Guerra. Em Brasília a Esquadrilha da Fumaça é muito aguardada pelo belo show aéreo que promove. Neste ano o Governo Federal já proibiu a realização dos desfiles.

Hino da Independência do Brasil

Já podeis, da Pátria filhos

Ver contente a mãe gentil

Já raiou a liberdade

No horizonte do Brasil

Já raiou a liberdade

Já raiou a liberdade

No horizonte do Brasil

Brava gente brasileira!

Longe vá, temor servil

Ou ficar a pátria livre

Ou morrer pelo Brasil

Ou ficar a pátria livre

Ou morrer pelo Brasil

Os grilhões que nos forjava

Da perfídia astuto ardil

Houve mão mais poderosa

Zombou deles o Brasil

Houve mão mais poderosa

Houve mão mais poderosa

Zombou deles o Brasil

Brava gente brasileira!

Longe vá, temor servil

Ou ficar a pátria livre

Ou morrer pelo Brasil

Ou ficar a pátria livre

Ou morrer pelo Brasil

Não temais ímpias falanges

Que apresentam face hostil

Vossos peitos, vossos braços

São muralhas do Brasil

Vossos peitos, vossos braços

Vossos peitos, vossos braços

São muralhas do Brasil



Brava gente brasileira!

Longe vá, temor servil

Ou ficar a pátria livre

Ou morrer pelo Brasil

Ou ficar a pátria livre

Ou morrer pelo Brasil

Parabéns, ó brasileiro

Já, com garbo juvenil

Do universo entre as nações

Resplandece a do Brasil

Do universo entre as nações

Do universo entre as nações

Resplandece a do Brasil

Brava gente brasileira

Longe vá, temor servil

Ou ficar a pátria livre

Ou morrer pelo Brasil

Ou ficar a pátria livre

Ou morrer pelo Brasil