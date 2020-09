O 20 de setembro

22 de setembro de 2020

O coronavírus veio para colocar limites e é evidente que prejudicou os grandes eventos dos CTGs, os desfiles, a música e a arte, enfim vai ficar na história o setembro deste ano. Não com tanta audiência, mas as lives tiveram seu espaço preenchido e os artistas mostraram seu talento e levaram para as famílias a mensagem de tranquilidade e paz. O Santuário da Medianeira realizou a missa crioula em que o prefeito municipal Jorge Pozzobon chegou a cavalo carregando as bandeiras com os demais integrantes, um gesto de civismo aplaudido pelos presentes e as crianças sempre se alegram em aplaudir a nossa cultura e as tradições.

Dia Mundial Sem Carro: É em 22 de setembro, em algumas cidades do mundo foi criada esta data. E no Brasil só chegou em 2005, poucas pessoas nesse dia deixam o carro na garagem, falta uma maior campanha. Quem sabe neste dia 22 os carros fiquem na garagem e as pessoas vivenciem a cidade de outra forma, por exemplo, com a bicicleta. É preciso conscientização.

Com máscara: estava no Santuário da Medianeira, onde fotografei o prefeito e demais componentes em frente à Igreja e posteriormente junto como Vilmar presidente do conselho paroquial. Sempre o avistei de máscara. E ontem e hoje recebi inúmeras indagações dizendo que ele estava sem máscara, não é verdade, no tempo em que estive por lá o vi mantendo o distanciamento e sempre com máscara. E hoje ele está em casa respeitando o isolamento. Quero aqui parabenizar a estrutura preparada pelos voluntários nos risotos e galetos do Santuário, para mim acabou aquela fila de viandas para aguardar o atendimento. Com a entrega devidamente embalada, isolado e com o sistema Drive Thru amadurecemos e qualificamos o que vamos consumir em nossa refeição. E o que se foi vendido de doces também é necessário destacar a produção das mulheres voluntárias das cucas e doces artesanais. E o principal o contentamento de quem lá foi buscar de carro, sem descer, a família fez um passeio e levou o almoço para casa.

Meu abraço hoje aos contabilistas: o quanto eles são importantes na vida de uma empresa, sabem tudo e muitas vezes o sucesso depende deles. Em Santa Maria temos bons profissionais.

Banrisul: duas agências fechadas. Pouca diferença faz, pelo atendimento que muitas vezes o cliente recebe por alguns atendentes.

Perícias médicas: em algumas partes hoje voltaram, pobre trabalhador que precisa do comprovante para receber o seu salário. E o que mais estranhei é que a mídia mostrou hoje que cada médico atende sete pessoas por dia. Então vai longe. O povo sofre.

INPS: é a antiga sigla, estão lembrados? E na sua opinião dominical, Alceni Guerra, ex-deputado federal, ministro da Saúde do presidente Collor e quem não lembra dele e das bicicletas no Paraná, e nessa semana ele comenta que o SUS (Sistema Único de Saúde) comemora 30 anos. E aqui está o seu trabalho naquele projeto em que o ex-presidente vetou vários artigos e depois mandou encaminhar outro projeto e sacramentar a criação do SUS que é o maior sistema público de saúde atualmente. Algum político sempre faz ações positivas.

Escola de Sargento das Armas: conversando com o prefeito ele me disse que tem certeza de que Santa Maria já está na lista das três opções. E nós devemos aplaudir, gestionar, temos muito mais a oferecer do que outros estados, só se falando em blindados já é suficiente e além disso, pela logística aqui existente. Mas não podemos vacilar porque os políticos estão sempre à frente, pois estão sempre mobilizados.

Assalto na via pública: cuidado com bolsas, bolsos cheios de dinheiro, não ande à noite. Tanto policiamento e nem assim os marginais têm medo da polícia e das leis, não têm hora e local para agir. Além de levar ainda agridem as vítimas. Vamos pensar que a mulher de 84 anos assaltada e agredida em Caçapava faleceu aqui em Santa Maria, mas o responsável com carro roubado acabou sendo encontrado morto ainda no domingo. É preciso refletir de que o poder e a ganância poderão ter vida curta.