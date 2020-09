10 de setembro de 2020

Marcante hoje primeiro pelos 70 anos da campanha a Mãe Peregrina de Schoenstatt lançada por João Luiz Pozzobon, foi assim que teve início a Romaria da Primavera, que vai acontecer reinventada sábado à tarde e domingo pela manhã e a comunidade é convidada a participar através das redes sociais e no domingo pela manhã presencial. No sábado publicaremos aqui a programação. Hoje também sinaliza 70 anos do Grupo Grazziotin, uma empresa passo-fundense e que aqui tem várias lojas atuando nos seus segmentos. Marca dia 10 também os 30 anos do Procon, o cidadão procura os seus direitos e até atendido? Ou fica só no papel? Ainda não acabou aa pandemia e já chegaram as reclamações principalmente do judiciário que é impossível no âmbito estadual atender o acúmulo de processos e lá de Brasília o STF decidiu ontem um pagamento extra aos magistrados pelo acúmulo de serviço. O empresário e o trabalhador quando a missão exige mais ganham um extra? E mais uma vez no Rio de Janeiro ontem a ação da Polícia Federal e Ministério Público, só se fala em milhões e mais uma vez estrelas nacionais estão envolvidas. E aqui o rapaz que estava desaparecido foi encontrado morto com perfurações, só 20 anos, é o ganho fácil, igual ao contrabando em que a moda agora é dinheiro e dólar, na semana houve um festival de apreensões, belo trabalho da Polícia Federal. E foi divulgado na mídia estadual que em 20 anos nunca a Brigada tinha matado tantos civis em conflitos, são mais de 70, aí perguntamos, quantos policiais tombaram? Quantos se aposentaram por invalidez na defesa dos direitos das pessoas? Quantos homicídios as facções produziram só neste ano? Inclusive no PCC ontem a mídia nacional mostrou que o traficante só pode comercializar com a autorização da organização criminosa e com o pagamento de um pedágio. Este é o 10 de setembro, vamos pensar positivo, graças a Deus choveu sem vendaval aqui e temos agora tempo bom, mas para o fim de semana teremos muita chuva. A pandemia não terminou vamos cuidar o distanciamento e a prevenção em tudo e continuar nosso ritmo de trabalho como sempre, pois é o que gratifica o homem e a produtividade compensa.